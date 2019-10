ScanlineVFX: 30 Jahre Visual Effects made in Germany

München (ots) - 2019 ist nicht nur ein Jubiläumsjahr fürScanlineVFX, sondern auch ein außerordentlich erfolgreiches undspannendes Jahr: Einen Emmy für die HBO Serie "Game of Thrones" inder Kategorie "Outstanding Special Visual Effects", zwei neue Studiosin Seoul und London und jede Menge hochkarätige Visual Effects fürnationale und internationale Produktionen, wie "Jim Knopf", die Serie"Stranger Things" oder den Kinofilm "3 Engel für Charlie" machtendieses Jahr zu einem besonderen für die Firma.Was im beschaulichen Örtchen Grünwald bei München vor 30 Jahrenstartete, hat sich zu einem der weltweit führenden VFX-Unternehmenmit insgesamt sieben Studios an internationalen Standortenentwickelt. Als Mitbegründer begleitete Thomas Zauner diesen Weg vonBeginn an. Nun übergibt er die Geschäftsführung an den langjährigenGesellschafter Stephan Trojansky, der bereits seit 22 Jahren einwesentlicher Teil des Scanline-Teams ist. Er hat am 1. Oktober nebender Geschäftsführung der Standorte von ScanlineVFX Los Angeles,Vancouver, Montreal, Seoul und London auch die Leitung der Studios inMünchen und Stuttgart übernommen. Stephan Trojansky wird dieseerfolgreiche Entwicklung von ScanlineVFX konsequent fortführen unddie bereits gemeinsam operierenden Units über alle Standorte hinwegweiter zusammenführen. Auch wenn Thomas Zauner zum Ende des Jahresaus der Geschäftsführung ausscheidet, wird er der Gesellschaft nochberatend zur Seite stehen.Stefanie Stalf, ebenfalls Gründerin von ScanlineVFX, wird sichauch in den kommenden Jahren für die Weiterentwicklung des VFXStandortes Deutschland einsetzten. Das operative Geschäft für dieStudios in München und Stuttgart leitet wie bisher Jasmin Hasel alsChief Operating Officer (COO). Zusammen mit ihrem Kollegen MichaelMielke sind beide nach wie vor als Executive Producer dieHauptansprechpartner für Kunden und Teams der deutschen Studios.Pressekontakt:Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pf@burda-fink.deScanlineVFX GmbH, Bavariafilmplatz 7, 820131 GrünwaldStefanie Stalfstefanie.stalf@scanline.deOriginal-Content von: Scanline VFX, übermittelt durch news aktuell