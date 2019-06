Scandic geht bei Personalsuche neue Wege

Berlin (ots) - Mit Inklusion und Vielfalt gegen Fachkräftemangel- Hotelgruppe setzt auf Stellenanzeigen in sozialen Medien undbietet Videobewerbungen anSei Du selbst - dazu ermutigt Scandic seine Mitarbeiter und Gäste.Der Vorstand der Hotelkette hat deshalb eine Leitlinie zu Vielfaltund Inklusion verabschiedet. Darin verbietet die Unternehmensführungjegliche Form von Diskriminierung. Außerdem verpflichtet sich dasUnternehmen, auf Inklusion zu achten und die Vielfalt derGesellschaft widerzuspiegeln. Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeitersetzt Scandic auf eine moderne Personalstrategie. So schaltet Scandicseine Stellenanzeigen in den sozialen Netzwerken und bietetVideobewerbungen an."Neue Mitarbeiter sollen ab dem ersten Tag spüren, dass VielfaltTeil der Scandic-DNA ist.", sagt Michel Schutzbach, Country ManagingDirector Europe bei der Scandic-Hotelgruppe.Die Verankerung von Leitwerten wie Nachhaltigkeit undPersönlichkeit kommt Scandic bei der Personalrekrutierung, -bindungund -weiterbildung entgegen - auch und gerade beim aktuellenFachkräftemangel in der Branche. "Nur wenn wir als Arbeitgeberüberzeugen können, sind wir nachhaltig erfolgreich.", sagtSchutzbach.Kandidaten können mit Persönlichkeit punktenDie Personalstrategie von Scandic sieht vor, Mitarbeiter mitPersönlichkeit zu finden, die zu Scandic passen und die richtigeDienstleistungsmentalität haben. Scandic schätzt Menschen, die sichfür Kollegen, Gesellschaft und Umwelt engagieren. Darüber hinaussollten Kandidaten authentisch, offen und einladend sein sowie einAuge fürs Detail haben. Gern gesehen sind zudem kreative und mutigeBewerber, die Verantwortung übernehmen wollen. Bevor eine Stelleextern ausgeschrieben wird, haben Scandic-Angestellte dieMöglichkeit, sich zu bewerben. Das ist ein wichtiger Teil derPersonalarbeit, denn alle Mitarbeiter sollen die Gelegenheitbekommen, sich bei Scandic weiterzuentwickeln. Sämtliche offenenStellen sind deshalb im Intranet zu finden. Doch es ist auch üblich,dass Vorgesetzte geeignete Mitarbeiter ermutigen, sich zu bewerben.Videobewerbung ersetzt klassische BewerbungErst wenn sich im Unternehmen kein geeigneter Bewerber findet,wird nach externen Kandidaten gesucht. Dabei verwendet Scandic seitAugust 2017 die Plattform Jobylon. Die damit erstelltenSmartphone-optimierten Stellenanzeigen werden automatisch auf derScandic-Webseite, im Intranet, in den sozialen Netzwerken sowie beiden Jobbörsen der Agentur für Arbeit und Hotel Career veröffentlicht.Darüber hinaus ermittelt Jobylon die Interaktionsraten der einzelnenKanäle und das Endgerät des Nutzers. Daraus lassen sich wertvolleRückschlüsse für künftige Stellenanzeigen ziehen.Auch das Prozedere bei Vorstellungsgesprächen hat Scandic mithilfevon Technologie revolutioniert. Kandidaten können sich mittelsJobylon anhand einer Frage via Video bewerben. Die Hotelkette will soKandidaten erreichen, die sich sonst nicht beworben hätten."Der Bewerbungsprozess ist wie ein Aushängeschild für unserUnternehmen", sagt Schutzbach. "In Zeiten des Fachkräftemangels istes umso wichtiger, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wir fahrengut damit, Bewerber sehr respektvoll zu behandeln und langeWartezeiten zu vermeiden. Innovative Technologien wie Jobylon helfenuns, auch auf dem heutigen Arbeitsmarkt viele gute Mitarbeiter zufinden und für uns zu begeistern."Über die Scandic Hotels GruppeScandic ist mit 18.000 Teammitgliedern und einem Netzwerk aus 280Hotels in mehr als 130 Destinationen die größte HotelgruppeNordeuropas. Scandic Friends ist das größte Loyalitäts-Programm derHotelbranche in Skandinavien. Unternehmerische Verantwortung warimmer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie vonScandic und die Hotelgruppe gilt für die konsequente Einbindung vonNachhaltigkeitsstandards in allen Betriebsbereichen als Pionier ihrerBranche. Scandic Hotels ist an der Nasdaq Börse in Stockholmgelistet. www.scandichotelsgroup.comPressekontakt:Scandic Hotels DeutschlandOliver RammDirector of Marketing Germany & PolandTelefon: 0151 233 88 937E-Mail: oliver.ramm@scandichotels.comOriginal-Content von: Scandic Hotels Deutschland, übermittelt durch news aktuell