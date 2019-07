Scaled Agile veranstaltet Kurs über Lean Portfolio Management mit SAFe® 4 Zertifizierung als Lean Portfolio Manager

Neue Schulung hilft leitenden Führungskräften undPortfoliomanagern bei der Anpassung von Investitionen für schnellereInnovation und agilere AusführungBoulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Scaled Agile Inc., Anbietervon SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Enterprise Agility,hat seinen neuesten Kurs mit der Bezeichnung Lean PortfolioManagement (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520251-1&h=988957326&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D3792164388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fcertification%252Fcourses%252Flean-portfolio-management%252F%26a%3DLean%2BPortfolio%2BManagement&a=Lean+Portfolio+Management) (LPM) mitSAFe® 4 Zertifizierung als Lean Portfolio Manager vorgestellt. Dieserdreitägige Workshop unterstützt leitende Führungskräfte bei derAnpassung von Investitionsentscheidungen mit der Strategie, um dieAusführung mittels einer Kultur der Innovation, Flexibilität undGeschwindigkeit zu verbessern.Informationen zur Anmeldung und Daten sind hier verfügbar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520251-1&h=712686240&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D2382666545%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Ftraining%252Fcalendar%252F%253Fcourse_id%253DLean%252BPortfolio%252BManagement%2526course_country%253D%2526course_state%253D%2526course_date%253D%26a%3DRegistration%2Binformation%2Band%2Bdates%2Bare%2Bavailable%2Bhere&a=Informationen+zur+Anmeldung+und+Daten+sind+hier+verf%C3%BCgbar).Herkömmliche Ansätze beim Portfoliomanagement wurden nicht für dieWeltwirtschaft oder die Auswirkungen digitaler Disruption gestaltet.Diese Faktoren erzeugen Druck auf Unternehmen, die mit einem hohenGrad der Unsicherheit umgehen, aber weiterhin schnell undvorhersehbar innovative Lösungen bereitstellen müssen. Eine Lückezwischen der Vision und Strategie der Führung und den Teams, welchedie Arbeit erledigen, sorgt hier oft für Risiken.Um dies anzugehen, lernen Kursteilnehmer, wie sie den momentanenStatus ihres Portfolios erfassen und schnell Szenarien erdenken, umfür die Entwicklung hin zu einem besseren künftigen Status zu sorgen.Zudem wird vermittelt, wie man mit dem Portfolio-Kanbansystem eineninnovativen Ablauf etabliert und verbessert, und wie Initiativen fürmaximalen wirtschaftlichen Nutzen zu priorisieren sind."Die Schulung über Lean Portfolio Management war für unsereImplementierung von SAFe bei Travelport unglaublich nutzbringend",sagte Hilla Knapke, Director für Agile Practice Office und SAFeEnterprise Transformation bei Travelport. "Formate und Strukturen derSchulung ermöglichten uns die Gestaltung eines eigenen Programms zurLPM-Implementierung. Die nächsten Schritte wurden klar dargelegt undwaren umsetzbar. Ich empfehle diese Schulung nachdrücklich für alleUnternehmen, die Lean-Portfoliomanagementpraxis in größerem Maßstabumsetzen wollen."Zum Portfolio von Scaled Agile gehören jetzt 12 professionelleZertifizierungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520251-1&h=2133077290&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D655961246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fcertification%252Fwhich-course-is-right-for-me%252F%26a%3D12%2Bprofessional%2Bcertifications&a=12+professionelle+Zertifizierungen)für den Bedarf von Lean-Agile-Führungs- und Fachkräften, wenn sie inihrer Berufslaufbahn SAFe praktizieren, einschlägig beraten oderandere schulen.Informationen zu Scaled Agile Inc.:Scaled Agile Inc. ist das Unternehmen hinter dem weltweitführenden Framework für Enterprise Agility: SAFe®. Scaled Agile hilftUnternehmen dabei, verbesserte Systeme zu entwickeln, das Engagementihrer Mitarbeiter zu erhöhen und die Geschäftsergebnisse zu steigern.Dies geschieht durch Schulung und Zertifizierung, ein weltweitesPartnernetzwerk und eine wachsende Community von über 450.000geschulten Fachkräften. Weitere Informationen über Scaled Agile undSAFe erhalten Sie unter scaledagile.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520251-1&h=2745559362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D2475852006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252F%26a%3Dscaledagile.com&a=scaledagile.com).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944835/Lean_Portfolio_Management_course.jpgPressekontakt:Regina ClevelandDirector of CommunicationsScaled Agile Inc.regina.cleveland@scaledagile.comOriginal-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuell