Scaled Agile, Inc. stellt SAFe® Enterprise vor, einen Premium-Abonnementdienst, der Unternehmen weltweit zu nachhaltiger geschäftlicher Agilität verhelfen soll

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Für Unternehmen, die reaktionsschneller, effektiver und innovativer werden möchten, bietet SAFe® Enterprise Verfahren, Tools, Schulungen und Unterstützung zur Anpassung ihrer Prozesse und für mehr Erfolg.Scaled Agile, Inc. hat heute SAFe® Enterprise vorgestellt, ein System aus Wissensgrundlagen, Tools und Verfahren, die für das Erreichen und Aufrechterhalten der unternehmerischen Flexibilität im gesamten Unternehmen unerlässlich sind.SAFe® Enterprise bietet Lösungen für Schulungen, Zusammenarbeit, Messwerten, Ausrichtung und Tools zum selbstständigen Lernen, die Unternehmen zum Erfolg führen. Es ist über ein Abonnement-Paket verfügbar und kann jederzeit online bestellt werden. Das System bietet Anleitungen dazu, wie SAFe in den Unternehmensalltag integriert werden kann, Tools zur Koordination von Geschäftsbereichen und Teams sowie quantitatives Wissen zur Verbesserung der Prozesse."Um eine nachhaltige Flexibilität der Geschäftsprozesse zu erreichen, muss das gesamte Unternehmen seinen Teil beitragen", so der SAFe-Designer Dean Leffingwell. "Durch den uneingeschränkten Zugriff auf die gesamte Suite der Lern- und Schulungsressourcen von Scaled Agile überwindet SAFe® Enterprise Hindernisse für den Erfolg, da SAFe dem gesamten Unternehmen problemlos zur Verfügung steht. Mit diesem neuen Abonnementmodell verfügen Unternehmen über die Tools, die sie benötigen, um einen Wandel in Gang zu bringen, SAFe jeden Tag zu nutzen und die Transformation dauerhaft aufrechtzuerhalten.""Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass CGI, ein Partner von Scaled Agile im Bereich Global Transformation, einer der ersten Abonnenten sein wird, der unsere leistungsstarke neue Plattform nutzt", erklärte Chris James, CEO von Scaled Agile. Steven Lacroix, Vizepräsident von CGI, fügte hinzu: "Die Investition von CGI in SAFe® Enterprise unterstreicht das Vorgehen des Unternehmens, mit den größten und komplexesten Organisationen zusammenzuarbeiten, indem in lokale Fachexperten und Mitarbeiter investiert wird, die für die Implementierung von SAFe geschult werden. Diese Investition ermöglicht es CGI, den Kunden rund um den Globus dabei zu helfen, Wert schneller zu schöpfen und höhere Qualität zu liefern."Weitere Informationen zum SAFe® Enterprise-Abonnement finden Sie auf scaledagile.com/enterprise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998712-1&h=1189145396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998712-1%26h%3D2884802082%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fenterprise%252F%26a%3Dscaledagile.com%252Fenterprise&a=scaledagile.com%2Fenterprise).Informationen zu Scaled Agile, Inc.:Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Scaled Agile hilft Unternehmen dabei, Agilität in ihre Unternehmenskultur zu integrieren, damit sie Kundennutzen schnell erkennen und liefern, sich abzeichnende Chancen nutzen und Geschäftsergebnisse verbessern können. Dies geschieht durch Schulung und Zertifizierung, ein weltweites Partnernetzwerk und eine wachsende Community von über 700.000 geschulten Fachkräften. Scaled Agile ist ein beitragendes Mitglied der Pledge 1%-Bewegung für Unternehmensphilanthropie und gemeinnützige Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998712-1&h=4232965138&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998712-1%26h%3D1591084427%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252F%26a%3Dscaledagile.com&a=scaledagile.com).Video - https://www.youtube.com/watch?v=jyoXfM5Cz74 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998712-1&h=3782379117&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998712-1%26h%3D3998744275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DjyoXfM5Cz74%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DjyoXfM5Cz74&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjyoXfM5Cz74)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346645/SAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998712-1&h=2348412620&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998712-1%26h%3D1500237887%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1346645%252FSAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1346645%252FSAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1346645%2FSAFe_Enterprise_Press_Release_Graphic_Final.jpg)Pressekontakt:Regina ClevelandLeiterin Unternehmenskommunikationregina.cleveland@scaledagile.comOriginal-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuell