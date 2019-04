Scale | publity mit weiterem Erfolg in Essen

11.04.2019 - Die publity AG (ISIN: DE0006972508) hat bei der Karstadt-Zentrale in Essen einen weiteren Asset-Management-Erfolg erreicht. Die Energiezentrale auf dem Gelände des Karstadt-Bürokomplexes wurde nun für 30 Jahre an das Energieunternehmen STEAG NEW Energies (SNE) verpachtet. Die in Essen ansässige SNE-Tochter STEAG GmbH wird die Energiezentrale betreiben und die Karstadt-Zentrale mit rund 100.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche sowie den benachbarten Büropark Bredeney mit über 40.000 Quadratmetern Mietfläche mit Wärme und Kälte versorgen.

Die zuvor von publity im Rahmen eines Asset-Management-Vertrages betriebene Energiezentrale wurde bereits an den Pächter STEAG übergeben. Das Unternehmen wird die drei bestehenden Kälteanlagen mit je 1,5 Megawatt Leistung bis Ende 2020 komplett erneuern und im Zuge der Modernisierung das technische Verfahren von Absorptions- auf Kompressionsmaschinen umstellen. Bei den beiden Wärmeanlagen mit einer Leistung von je vier Megawatt sind nur kleinere Sanierungsmaßnahmen notwendig, die ebenfalls von STEAG übernommen werden.

Die Karstadt-Zentrale in Essen-Bredeney befindet sich seit Mitte Juni 2016 im Portfolio eines Joint Ventures mit publity und einem institutionellen Investor. Hauptmieter des mittlerweile vollständig vermieteten Bürokomplexes sind der Warenhauskonzern Karstadt und die Polizei Essen. Der ehemalige Erweiterungsbau der Karstadt-Hauptverwaltung, der Büropark Bredeney, befand sich von Ende 2015 bis Anfang November 2018 im Asset-Management-Portfolio von publity und wurde in diesem Zeitraum von publity ebenfalls sehr erfolgreich weiterentwickelt. Dabei war der Leerstand signifikant reduziert worden.

Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG: "Dass wir mit STEAG einen der größten Stromerzeuger Deutschlands für die Energiezentrale in Essen gewinnen konnten und einen sehr langfristigen Pachtvertrag abgeschlossen haben, stellt einen weiteren großen Schritt in der Weiterentwicklung des gesamten Komplexes dar. Auch die geplanten Modernisierungen werden zur Wertschöpfung beitragen. Das erfahrene Unternehmen bietet ein passgenaues sowie ressourcenschonendes Energiekonzept."

Was macht publity?

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang.

