Scale | publity verlängert Mietdauer essentiell

12.12.2019 - Kennen Sie schon unser Exklusivinterview mit Thomas Olek? "Seine" publity AG ( ISIN DE0006972508) hat bei der Büroimmobilie Quattrium in Ratingen bei Düsseldorf einen weiteren Vermietungserfolg erzielt. Es konnte nun mit dem Bestandsmieter Hitachi Vantara eine Verlängerung des Mietvertrags lange vor dem ursprünglichen Vertragsende im September 2020 nun um weitere 5 Jahre, bis September 2025, erreicht werden. Das Unternehmen nutzt im Objekt eine Fläche von 717 Quadratmetern. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) im gesamten Objekt beläuft sich auf 3 Jahre.

Frank Schneider, Vorstand der publity AG: "Erneut konnten wir mit einem Bestandsmieter eine Verlängerung des Mietvertrages erreichen und freuen uns über diesen Asset-Management-Erfolg. Der Standort der Immobilie in Ratingen punktet durch die gute Lage nahe Düsseldorf, die sehr gute verkehrstechnische Anbindung und durch die Multi-Tenant-Struktur mit einer flexiblen Raumgestaltung."

Publity wächst, der Aktienkurs steigt, Anteil von Thomas Olek nimmt zu.

Publity



Publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

Aktuell (12.12.2019 / 11:34 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im XETRA-Handel mit geringem Minus bei 36,80 EUR.



