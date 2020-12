Scale | publity verkauft im Kundenauftrag – Assetmanagement klappt

16.12.2020 -Die publity AG (ISIN: DE0006972508) kann auch Asset Management: Veräusserung einer Gewerbeimmobilie im nordrhein-westfälischen Waltrop mit einer Grundstücksgrösse von 25.000 Quadratmetern Mitte Dezember. Die vor rund zwei Jahren von publity erworbene und als Asset Manager erfolgreich betreute Immobilie ist im Bestandsportfolio der GORE German Office Real Estate AG (ISIN DE000A0Z26C8) gebündelt, einer mittelbaren Konzerntochter der publity.

Und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei knapp 13 Jahren, bei einem Vermietungsstand von aktuell 91,1 %. Hauptmieter der Gewerbeimmobilie ist das international agierende Forschungsinstitut Nuvisan GmbH, das im Auftrag der pharmazeutischen Industrie gesetzlich vorgeschriebene Arzneimittelstudien durchführt. Anfang November 2020 hatte Nuvisan seinen Mietvertrag bis ins Jahr 2035 verlängert.

Am 28.10. schaffte man ähnliches für PREOS

Die publity AG meldete einen Vermietungserfolg bei der von ihr als Asset Manager betreuten Immobilie Westend Carree in Frankfurt, das im Bestandsportfolio der Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG ( ISIN DE000A2LQ850) gebündelt ist, erzielt. Der international tätige Videospieleentwickler Gunzilla Games wird Anfang 2021 als langfristiger Mieter in die rund 450 Quadratmeter großen Büroflächen einziehen.

Die Vermietungsquote des seit Januar 2020 im Bestandsportfolio der publity-Tochter PREOS befindlichen 30.550 Quadratmeter großen Objekts konnte somit trotz Corona-Pandemie weiter gesteigert werden.

Die publity AG ist

ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

