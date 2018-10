Scale | publity steigt fast 50% in einer Woche...

Publity AG hat im Rahmen ihres Asset-Management-Mandates die über 18.000 Quadratmeter große Büroimmobilie "sunsquare" in Kirchheim bei München an die Godewind Immobilien AG erfolgreich veräußert. Das Objekt wurde Ende 2016 erworben.

Hauptmieter der im Jahr 2000 erbauten Immobilie ist derzeit die auf Cloud-Services spezialisierte NetApp Deutschland GmbH. Zu dem modernen Gewerbeobjekt auf einem über 26.000 Quadratmeter großen Grundstück gehören insgesamt 226 Außenstellplätze sowie 155 Tiefgaragenstellplätze. Außerdem verfügt die Immobilie über eine Ausbaureserve von rund 15.500 Quadratmetern.

Die Immobilie befindet sich in Kirchheim, unweit von München, und verfügt über eine gute Verkehrsinfrastruktur durch die Anbindung an die Bundesautobahnen A99 und A94. Die S-Bahnstation "Heimstetten" befindet sich direkt vor dem Gebäude.

"Dass wir die Immobilie innerhalb der kurzen Haltedauer erfolgreich veräußern und die positive Wertsteigerung am Markt realisieren konnten, untermauert die Qualität der Immobilie und den sehr guten Standort. Aufgrund der knappen Verfügbarkeit von hochwertigen Büroflächen im nahegelegenen München hat sich der Bürostandort Kirchheim sehr gut und zu einer echten Core-Lage entwickelt", so Thomas Olek, Vorstand der publity AG.

Schon die Antwort auf unsere Frage?

Letzte Woche fragten wir uns und unsere Leser, ob die publity AG Aktie zu unrecht abgestraft wurde, seitdem hat der Markt eine beeindruckende Antwort geliefert: Die Aktie stieg um fast 50%. Es scheint so, als ob die Probleme der Gesellschaft mit den Inhabern ihrer Wandelgenussscheine und deren teilweise außerordentliche Kündigungen spätestens seit der erfolgreichen Kapitalerhöhung die Schärfe genommen wurde. Operative Betrachtungen scheinen wieder die Oberhand zu gewinnen. Man darf gespannt sein, wie die Entwicklung weitergeht.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Was macht publity?

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang.

Aktuell (24.10.2018 / 09:52 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,16 EUR (+1,00 %) bei 16,16 EUR.