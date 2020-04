Scale | publity schließt Centurion-Kauf ab, Hauptaktionär stützt weiter durch Käufe

23.04.2020 - Der Vorstandsvorsitzende der publity AG (ISIN: DE0006972508), Thomas Olek, kauft auch im Börsencrash der vergangenen Wochen weiter massiv Aktien - Vertrauensbeweis. Seit 19. Februar 2020, als der Deutsche Aktienindex ein Allzeithoch erreichte und danach in Rekordgeschwindigkeit fast 40 Prozent an Wert verloren hat, hat Olek über seine private Beteiligungsgesellschaft TO Holding GmbH in zahlreichen Einzeltransaktionen immer wieder Aktien erworben, zuletzt am 21.04., am 20.04. und und und wahrscheinlich auch am 22.04. und 23.04. zumindest regelmäßig und kursstützend.

UND HEUTE kann publity melden, dass das Closing des Ankaufs des Centurion-Bürohochhauses in Frankfurt am Main nunmehr erfolgt ist. Damit ist die im Dezember 2019 notariell beurkundete Transaktion komplett abgeschlossen und die Immobilie ist nunmehr bei der publity-Konzerntochter PREOS Real Estate AG bilanziell erfasst. Die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 28.000 Quadratmetern befindet sich in der Frankfurter City-West und ist zu 95 Prozent vermietet. Im Objekt befinden sich die Deutschlandzentrale eines internationalen Finanzkonzerns sowie weitere namhafte institutionelle Mieter. Das ca. 75 m hohe Bürohochhaus wurde in den neunziger Jahren fertiggestellt und 2008 umfassend revitalisiert. Der Erwerb erfolgte unter Einbeziehung einer Fremdkapitaltranche von rd. 75 Mio. Euro, die von einem deutschen Bankinstitut als Finanzierungspartner bereitgestellt wurde. Der Ankauf ist Teil der dynamischen Ausweitung des eigenen Immobilienbestands des publity-Konzerns.

Thomas Olek, CEO von publity: "Auswirkungen des derzeitigen Marktumfelds auf unseren Wachstumskurs und den Zugang zu Finanzierungen spüren wir aktuell in keiner Weise. Ich bin überzeugt, dass wir mit Top-Immobilien in Top-Lagen von Top-Städten den richtigen Investmentfokus für jede Marktphase haben. Das Centurion in Frankfurt passt entsprechend perfekt in unser Ankaufsprofil. Wir haben darüber hinaus eine aktuelle Objekt-Pipeline im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, bei der wir derzeit in konkreter, exklusiver Ankaufsprüfung sind."

Olek hat seit Mitte 2018 in unterschiedlichsten Börsenphasen insgesamt mehr als 130 Millionen Euro in publity investiert und hält aktuell gut 87 Prozent aller Aktien.

Thomas Olek, CEO der publity AG am 07.04.2020 zu seinen Aktienkäufen: „Ich halte nichts von Directors Dealings in homöopathischen Dosen. Mit meinen jüngsten Aktienkäufen in turbulenten Börsenzeiten möchte ich nicht nur ein attraktives Investment tätigen, sondern meinen Mitaktionärinnen und Mitaktionären auch zeigen, dass wir in einem Boot sitzen und ich mehr denn je von publity überzeugt bin. Das vermittle ich glaubwürdig nur durch ein Kaufvolumen, das wirklich relevant ist. Directors Dealings sollten schließlich nicht nur ein Marketinginstrument sein. Erfreulicherweise ist der Aktienkurs von publity in den vergangenen Wochen vergleichsweise stabil geblieben und hat sich deutlich besser als der Gesamtmarkt oder die Immobilienaktien insgesamt entwickelt.“

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work- Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (23.04.2020 / 11.12 Uhr) notieren die Aktien der Publity AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 32,30 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.

