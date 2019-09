Scale | publity läuft rund.

02.09.2019 - Die publity AG ( ISIN DE0006972508) hat das 1. Halbjahr 2019 mit Gewinnkenngrößen abgeschlossen, die bereits fast auf dem Niveau der Ganzjahreszahlen 2018 lagen. Der Konzernüberschuss nach IFRS-Rechnungslegung belief sich im 1. Halbjahr 2019 auf 21,0 Mio. Euro und erreichte damit fast schon den Gesamtjahreswert für 2018 von 24,6 Mio. Euro. Eine vergleichbare Größe für das 1. Halbjahr 2018 liegt nicht vor, da für die Periode nur ein Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung erstellt wurde. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, belief sich in den ersten sechs Monaten 2019 im Konzern schon auf 27,0 Mio. Euro und näherte sich damit ebenfalls bereits dem Gesamtjahreswert für 2018 von 30,8 Mio. Euro.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die erfolgreiche Entwicklung im 1. Halbjahr 2019 wurde gleichermaßen getrieben durch die Aktivitäten im Asset Management - die Assets under Management stiegen auf 5,0 Mrd. Euro nach 4,6 Mrd. Euro Ende 2018 - und durch den Ausbau des eigenen Gewerbeimmobilienbestands im Konzern. publity rechnet mit einer Fortsetzung des positiven Trends und plant den dynamischen Ausbau des Immobilienportfolios in den kommenden Quartalen.

Für das Gesamtjahr 2019 bekräftigt der Vorstand der publity AG die Prognose, wonach sich der Konzernüberschuss gegenüber dem Vorjahr auf rd. 50 Mio. Euro verdoppeln soll.

Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG: "Die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 untermauert noch einmal unsere starke Marktposition, das tragfähige Netzwerk und unseren ausgezeichneten Zugang zu attraktiven Immobilien. Für die Zukunft sind wir sehr optimistisch und sehen uns für das weitere profitable Wachstum sehr gut gerüstet. Wir sind bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen für weitere Ankäufe und Verkäufe von Immobilien für unsere Kunden."

Derselbe Thomas Olek informierte vor einigen Monaten darüber, dass er seinen Anteil an publity auf nunmehr 70 Prozent erhöht hat. Aktuell hält Thomas Olek, mittelbar durch die TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH, publity-Aktien im Wert von über 190 Mio. Euro, basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung.Wenig überraschend, wenn man sich die regelmässigen Käufe der Aktie und die entsprechenden Pflichtmitteilungen in den letzten Monaten anschaut. Und auch nach dieser Pflichtmitteilung finden sich weitere Anteilskäufe in den entsprechenden News unter der Rubrik: "Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen" Und wenig überraschend: Er kauft weiter, wie die regelmäßigen Börsenpflichtmitteilungen seiner TO-holding GmbH informieren.

Publity scheint alles zu haben: Wirtschaftlichen Erfolg, einen starken Hauptaktionär und Vorstand - und was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven?



Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender und CEO der publity AG damals: "Durch meine weiteren Anteilskäufe möchte ich verdeutlichen, dass ich vollständig hinter publity stehe und von der Unternehmensperspektive überzeugt bin. publity verfügt über eine hervorragende Marktposition und balanciert das Geschäftsmodell durch den Ausbau des eigenen Immobilienbestands weiter aus. Dadurch profitiert die Gesellschaft vollumfänglich von Wertsteigerungen."

Was macht publity?

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang.

Was aus den Streitigkeiten mit den Wandelscheinen ist weiterhin offen. Ob es hier gerichtliche Auseinandersetzungen oder Vergleiche geben wird, wird wohl auch Einfluss auf den Kurs der Aktie haben, auch bei geringerem Free Foat. Beeindruckend ist die Kursentwicklung seitdem. Ob da noch ein Hammer der Gesellschaft droht? Jedenfalls kauft Herr Olek fleissig weiter Aktien. Er scheint über große finanzielle Mittel zu verfügen.

Aktuell (02.09.2019 / 09:02 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im Frankfurter-Handel im Plusmit +1,98 % (+0,65 EUR) bei 33,50 EUR.



