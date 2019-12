Scale | publity gewinnt wichtiges Mandat

18.12.2019 - Kennen Sie schon unser Exklusivinterview mit Thomas Olek? "Seine" publity AG ( ISIN DE0006972508) besetzt als Asset Manager eine weitere Nische im deutschen Büroimmobilienmarkt. Für die GORE German Office Real Estate AG (ISIN: DE000A0Z26C8) identifiziert und erwirbt publity Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen - die Kaufpreise der Immobilien liegen dabei üblicherweise bei bis zu 15 Mio. Euro. In der Folge hebt publity als Asset Manager die Werte der Objekte und unterstützt GORE gegebenenfalls beim Verkauf der Immobilien. Die Planungen sehen vor, dass publity im Laufe des kommenden Jahres auf diese Weise ein Transaktionsvolumen von bis zu 400 Mio. Euro mit dem GORE-Mandat realisiert.

publity erschließt für GORE mit diesem Investmentfokus ein Segment im deutschen Büroimmobilienmarkt, das von unterdurchschnittlicher Wettbewerbsintensität geprägt ist, da die Objekte für viele institutionelle und internationale Investoren zu klein und für private Investoren vielfach zu groß sind. publity hat für GORE eine attraktive Pipeline in dieser Nische aufgebaut.

Frank Schneider, Vorstand von publity: "Wir freuen uns über das Asset-Management-Mandat bei GORE, das bezüglich Objektgröße und Risiko-/ Renditeprofil klar von unseren sonstigen Asset-Management-Mandaten abgegrenzt ist. Damit stellen wir einmal mehr die Expertise, Marktdurchdringung und das Netzwerk von publity für unterschiedliche Investorengruppen unter Beweis. Diese Stärke im deutschen Büroimmobilienmarkt ist die Basis für den deutlichen Ausbau der Assets under Management, den wir im kommenden Jahr planen."

Publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

Aktuell (18.12.2019 / 11:15 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im XETRA-Handel mit geringem Minus bei 36,50 EUR.



