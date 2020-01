Scale | publity findet Vertrauen

30.01.2020 - Die publity AG (ISIN: DE0006972508) hat von ihrem Finanzierungspartner Meritz Financial Group ("Meritz") weitere 56 Mio. Euro erhalten. Damit wurde das im Rahmen der bestehenden Kooperation von Meritz bislang investierte Kapital auf nunmehr insgesamt 141 Mio. Euro ausgebaut.

Die nun zur Verfügung gestellte Finanzierungstranche soll für den Ankauf des Westend Carree in Frankfurt am Main verwendet werden. Der Kaufvertrag für die Übernahme der 30.550 Quadratmeter großen Büroimmobilie in das eigene Immobilienportfolio von publity, das in der Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG gebündelt ist, ist bereits notariell beurkundet worden (vgl. Corporate News vom 14.01.2020). Das Closing der Transaktion wird im Februar 2020 erwartet.Die erste gemeinsame Transaktion mit Meritz war der Kauf des Bürogebäudes St. Martin Tower in Frankfurt am Main. publity hatte den nahezu vollständig vermieteten Bürokomplex mit einer vermietbaren Fläche von rund 26.000 Quadratmetern in 2019 erfolgreich verkauft und eine Finanzierung von Meritz über 25 Mio. Euro bereits vollständig zurückbezahlt.

Thomas Olek, CEO von publity: "Die Zahlung von weiteren 56 Mio. Euro untermauert, wie werthaltig die Partnerschaft mit Meritz ist und dass die Kooperation hervorragend funktioniert. Wir planen, in 2020 weitere Immobilien mit Unterstützung des Finanzierungspartners zu erwerben und befinden uns dazu bereits in Gesprächen."

Aktuell 22.01.2020 / 11:03 Uhr) notieren die Aktien der Publity AG im XETRA-Handel mit einem Plus von +0,05 EUR (+0,14 %) bei 36,55 EUR.



