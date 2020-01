Scale | publity findet (Unter-)Nachmieter

07.01.2020 - Die publity AG (ISIN: DE0006972508)hat für ihre ehemalige Unternehmenszentrale in Leipzig einen Untermietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für einen Nutzer der öffentlichen Hand abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die Behörde zunächst einen der zwei Gebäudeteile mit ca. 2.000 Quadratmetern im "publity Center" bezieht und in einem zweiten Schritt sämtliche Flächen über 3.000 Quadratmeter als Mieter übernimmt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

publity hatte ihren Firmensitz im Dezember 2018 von Leipzig in die Innenstadt von Frankfurt am Main, in den Opernturm in der Bockenheimer Landstraße, verlegt und nutzt die Räumlichkeiten im "publity Center" in Leipzig seitdem als zweiten deutschen Standort. publity hatte die Immobilie in Leipzig bereits in 2015 an einen internationalen Investor veräußert und mit diesem einen Mietvertrag bis zum Jahresende 2031 abgeschlossen.

Thomas Olek, CEO von publity: "Wir freuen uns, dass wir vor Ablauf unseres Mietvertrags eine flexible und effiziente Lösung für die Flächen im publity Center in Leipzig gefunden haben. Dies trägt der Verlegung unserer Unternehmenszentrale nach Frankfurt am Main und damit der sukzessiven Verlagerung der meisten Unternehmensbereiche Rechnung. In Leipzig werden wir aber auch weiterhin mit einem Standort vertreten sein."

Aktuell (07.01.2020 / 10:05 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im XETRA-Handel mit einem Plus von +0,25 EUR (+0,69 %) bei 36,25 EUR.



