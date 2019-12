Scale | publity erweitert Portfolio

23.12.2019 - Die publity AG (ISIN: DE0006972508), ein auf Büroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, erweitert das in ihrer Tochter PREOS Real Estate AG gebündelte eigene Immobilienportfolio. Der Kaufvertrag für die Übernahme des Bürohochhauses Centurion in Frankfurt am Main wurde nun notariell beurkundet. Das Closing der Transaktion erfolgt im 1. Quartal 2020. Es wurde Stillschweigen über Details zum Kaufpreis und zum Verkäufer vereinbart.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die Immobilie in sehr guter Lage in der Frankfurter City-West hat eine Gesamtmietfläche von mehr als 28.000 Quadratmetern und ist zu 95 Prozent vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beläuft sich auf 4,2 Jahre. Im Objekt befinden sich die Deutschlandzentrale eines internationalen Finanzkonzerns sowie weitere namhafte institutionelle Mieter aus der Finanzindustrie.

Es handelt sich um ein ca. 75 m hohes Bürohochhaus mit Tiefgarage, in den neunziger Jahren fertiggestellt und 2008 umfassend revitalisiert.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Thomas Olek, CEO von publity: "Erneut ist es uns gelungen, unser Portfolio mit einer hochmodernen Büroimmobilie in guter Lage von Frankfurt am Main mit renommierten und bonitätsstarken Mietern auszubauen - und das zu exzellenten Rahmenbedingungen. Wir untermauern somit unseren hervorragenden Zugang zu attraktiven Immobilien und setzen unseren Wachstumskurs erfolgreich fort."

Publity wächst - ANALYSE HIER UND BRANDAKTUELL.

Aktuell (23.12.2019 / 12:10 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im XETRA-Handel mit einem Minus von -0,25 EUR (-0,68 %) bei 36,45 EUR.



PUBLITY AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}