Scale | publity: Jetzt sind es schon rund 82%

17.10.2019 - Der CEO der publity AG ( ISIN DE0006972508) , Thomas Olek, hat seinen Anteil an publity weiter auf nunmehr ca. 82 Prozent aufgestockt. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate hat er mittelbar durch seine Gesellschaften, die TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH, publity-Aktien im Wert von rund 103 Mio. Euro zu Marktpreisen erworben. Die aktuelle Marktkapitalisierung der publity AG beläuft sich auf insgesamt über 500 Mio. Euro.

Thomas Olek, CEO von publity, kommentiert: "Ich habe meine Beteiligung an publity weiter aufgestockt, weil ich das Niveau des Aktienkurses nach wie vor für günstig halte und von der Gesellschaft sowie den weiteren Perspektiven überzeugt bin. publity hat sich hervorragend entwickelt und ist bestens aufgestellt, den dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. Als Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär bin ich gleichermaßen daran interessiert, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Ich bin zudem überzeugt, dass der für Sommer 2020 angestrebte Wechsel in den Prime Standard die Attraktivität unsere Aktie zusätzlich erhöhen wird."

Operativ läuft es rund bei publity, der Mehrheitsaktionär baut regelmäßig seine Beteiligung aus, eigentlich alles sehr interessant, wenn es nicht die Umstände um die diversen Kapitalmaßnahmen gäbe, über deren Hintergrund bzgl. Einbringungs- und Kapitalerhöhungsaktion der publity-Verantwortlichen bereits informiert wurde - wir meinten ein Vorgang mit Geschmäckle.

Publity gerät immer mehr in den Besitz des Vorstandes Thomas Olek und hat auch die angekündigten Sachkapitalerhöhungen durchgeführt - und was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven?

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (mrb media)}

Was macht publity?

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen.

DIC Asset - ein wesentlich größerer Immobilienwert mit optimistischer CEO - Unser EXKLUSIVINTERVIEW mit Sonja Wärntges.

publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (17.10.2019 / 09:18 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im XETRA-Handel unverändert bei 34,00 EUR.



PUBLITY AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}