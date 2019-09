Scale | publity: Er macht es schon wieder

24.09.2019 - publity AG ( ISIN DE0006972508) wieder mit einer Pflichtmitteilung: Am 20.09.2019 hat die TO-Holding GmbH, wirtschaftlich berechtigt Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG, wieder mal Aktien der publity an der Börse erworben, 34.318 EUR über Xetra. Solche Meldungen gibt es in schöner Regelmäßigkeit. Der Vorstand baut kontinuierlich seine Mehrheit aus.

Am 23. Oktober 2019 findet eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Hier geht es um diverse Kapitalmaßnahmen über deren Hintergrund bzgl. Einbringungs- und Kapitalerhöhungsaktion der publity-Verantwortlichen bereits informiert wurde - wir meinten ein Vorgang mit Geschmäckle.

Publity gerät immer mehr in den Besitz des Vorstandes Thomas Olek und wird wohl am 23.10.2019 auf der HV die Formalien zur Einbringung klären - und was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven?

Was macht publity?

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang.

Was aus den Streitigkeiten mit den Wandelscheinen ist weiterhin offen. Ob es hier gerichtliche Auseinandersetzungen oder Vergleiche geben wird, wird wohl auch Einfluss auf den Kurs der Aktie haben, auch bei geringerem Free Foat. Beeindruckend ist die Kursentwicklung seitdem. Ob da noch ein Hammer der Gesellschaft droht? Jedenfalls kauft Herr Olek fleissig weiter Aktien. Er scheint über große finanzielle Mittel zu verfügen.

Aktuell (24.09.2019 / 11:20 Uhr) notieren die Aktien der publity AG im Frankfurter-Handel im Plus mit +0,63 % (+0,20 EUR) bei 31,75 EUR.



