Scale | fashionette liefert starke Ergebnisse und bestätigt Prognose

Die fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1), eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, veröffentlicht starke Ergebnisse zum ersten Quartal und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2021.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet fashionette ein Wachstum des konsolidierten Nettoumsatzes von ca. +49 % bis +58 % auf ca. EUR 141 Mio. bis EUR 150 Mio. inklusive der Akquisition von Brandfield, die zum 1. Juli 2021 abgeschlossen werden soll. Mit Investitionen in weiteres Wachstum, insbesondere in Marketing, wird ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,9 Mio. angestrebt. Auf Proforma-Basis, die eine Konsolidierung von Brandfield für das Gesamtjahr 2021 annimmt, ergibt sich daraus ein erwartetes Nettoumsatzwachstum von ca. +69 % bis +79 % auf ca. EUR 160 Mio. bis EUR 170 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von ca. EUR 6,0 Mio. bis EUR 8,1 Mio.

Im ersten Quartal 2021 stieg der Nettoumsatz von fashionette im Vorjahresvergleich um +32 % auf EUR 23,4 Mio., getrieben durch das starke Wachstum von +28 % im Kernmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) und dem steigenden Anteil der Nicht-DACH-Länder mit einem Wachstum von +66 % im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Die kontinuierlichen Marketinginvestitionen führten zu +72 % mehr Bestellungen von Neukund*innen und einem Wachstum der gesamten Bestellungen von +49 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem neuen Rekord von 389 Tausend aktiven Kund*innen (+60 % im Vergleich zum Vorjahr) führte. Mit Kund*innenakquisitionskosten von EUR 58,30 im ersten Quartal 2021 setzt fashionette seine datengesteuerten Investitionen weiterhin in profitables Wachstum um. Dies wird durch den Customer Lifetime Value von EUR 69,70 (Bruttogewinn minus Vertriebskosten) für die 2019er-Kohorte bereits nach nur 180 Tagen bestätigt.

Der planmäßige Aufbau von Lagerbeständen im Hinblick auf das erwartete Wachstum führte zu einem negativen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2021, der teilweise durch eine Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgeglichen wurde. Die Finanzierungstätigkeit umfasste hauptsächlich Factoring-Zinsen, während sich die Investitionen von fashionette weiterhin auf die Entwicklung der datengesteuerten IT-Plattform konzentrieren.

Daniel Raab, CEO von fashionette, kommentiert: „Mit dem starken Start ins Jahr 2021 sind wir voll auf Kurs, um alle unsere operativen und strategischen Ziele zu erreichen. Dies wird nicht nur durch das dynamische Wachstum im ersten Quartal, sondern auch durch das anhaltende Momentum zu Beginn des zweiten Quartals deutlich. Im April und Mai konnten wir mehr Neukund*innen gewinnen als in jedem anderen Monat des Jahres 2020, mit Ausnahme der Weihnachtszeit im November und Dezember. Aufgrund des beschleunigten Shifts von Off- zu Online im Premium- und Luxusgütermarkt werden wir weiter in die Kund*innengewinnung investieren und unsere datengesteuerte Online-Plattform weiterentwickeln, um schneller als der Markt zu wachsen.“

NICHT FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN (ungeprüft) 3M 2021 3M 2020 Δ Seitenaufrufe (in tausend) 10.754 7,861 36,8 % Mobile Seitenaufrufe (Anteil in %) 83,4 % 8,9 % 2,5 PP Anzahl der Bestellungen (in tausend) 164 110 48,7 % Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 252 292 -13,7 % Aktive Kund*innen (in tausend, LTM) 389 244 59,5 % Neukund*innen (in tausend) 61 36 71,8 %

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) in TEUR 3M 2021 3M 2020 Δ Bruttoumsatzerlöse 41.361 32.140 28,7 % Gutschriften -17.912 -14.351 24,8 % Nettoumsatzerlöse 23.449 17.790 31,8 % Materialaufwand / Aufwand bezogene Waren -14.502 -11.000 31,8 % Bruttoergebnis 8.947 6.790 31,8 % Bruttoergebnismarge 38,2 % 38,2 % 0,0 PP Vertriebskosten -2.969 -2.083 42,5 % Marketingkosten -3.560 -1.666 113,6 % Personalaufwand -1.961 -1.583 23,9 % Sonstige betriebliche Aufwendungen -952 -660 44,2 % Sonstige betriebliche Erträge 235 223 5,7 % EBITDA (berichtet) -260 1.021 n/a EBITDA-Marge (berichtet) -1,1 % 5,7 % -6,8 PP EBITDA (bereinigt*) -151 1.086 n/a EBITDA-Marge (bereinigt*) -0,6 % 6,1 % -6,7 PP

* Die Bereinigungen spiegeln außerordentliche Kosten wider, zum Beispiel Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Brandfield und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) in TEUR März 2021 Dez. 2020 Δ Anlagevermögen 15.847 16.253 -2,5 % Umlaufvermögen 59.668 62.112 -3,9 % Rechnungsabgrenzungsposten 981 713 37,6 % AKTIVA 76.496 79.078 -3,3 % Eigenkapital 64.884 66.369 -2,2 % Rückstellungen 998 1.074 -7,1 % Verbindlichkeiten 10.614 11.635 -8,8 % PASSIVA 76.496 79.078 -3,3 %

VERKÜRZTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (ungeprüft) in TEUR 3M 2021 3M 2020 Δ Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -8.586 -3.326 158,1 % Cashflow aus Investitionstätigkeit -191 -144 32,7 % Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -331 -393 -16,0 % Finanzmittelfonds am Ende der Periode 22.718 -10.136 n/a

Anmerkung:

Die Zahlen für Q1 2021 sind nicht geprüft. Das bereinigte EBITDA versteht sich ohne außerordentliche Kosten und Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

