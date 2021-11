Scale | fashionette: Wachstumsstark durch Übernahme. Aufbauphase, die kostet. Ziel ist klar.

Die fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1) gehört zu den Aktien, die insbesondere aktuell von der aufkommenden Diskussion um potentielle Lockdowns, Teillockdowns profitieren: home24, Global Fashion Group, Westwing, ShopApotheke – alle gehörten in den letzten Tagen -teilweise trotz enttäuschender Quartalszahlen, wie bei home24, zu den Kursgewinnern. fashionette hat – ob nun Lockdown oder nicht – seinen angekündigten Wachstumskurs eingehalten. Natürlich sind die Ergebnisse tiefrot – bekannt von mehr oder weniger allen Onlineanbietern, die erstmal eine entsprechende Reichweite, Kundenzahl und Umsatzgrösse erreichen müssen, damit die „Kleider“ – wie Logistik, Software, Plattform – ihre Skalenvorteile ausspielen können.

Zahlen eines Wachstumswerts – mit allen Risiken und Chancen

Ob fashionette letztendlich den Zalando-Pfad erfolgreich beschreiten kann oder nicht, wird sich nicht in einem Quartal entscheiden. Aber derzeit stimmt auf jeden Fall die Richtung: Einerseits wächst man kräftig – wenn auch durch eine Übernahme und Erstkonsolidierung. Anstieg des Nettoumsatzes im dritten Quartal 2021 um +41,6 % auf 31,8 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahr. Erhöhung der Nettoumsatzerlöse um +31,0 % auf 80,7 Mio EUR im 9-Monatszeitraum. Andererseits steigert man die wichtige Marge: Wachstum der Bruttogewinnmarge im dritten Quartal 2021 auf 39,6 %, zurückzuführen auf die Konsolidierung von Brandfield und den hohen Anteil an Eigenmarken mit höherer Rentabilität. Weitgehend unveränderte Bruttogewinnmarge in Höhe von 38,4 % in den ersten neun Monaten.

Und natürlich kostet „DAS“ etwas: Rückgang des bereinigten EBITDA im dritten Quartal 2021 auf EUR -0,3 Mio. aufgrund eines geplanten Anstiegs der Marketingkosten. Bereinigtes EBITDA im 9-Monatszeitraum: EUR -0,1 Mio.

Auf Kurs – so sieht es der CEO

Daniel Raab, CEO der fashionette AG: „Q3 war für uns ein wichtiges Quartal, da die Integration von Brandfield und die Migration zu unserem neuen Logistikdienstleister umgesetzt wurden. Hinsichtlich Brandfield sind wir mit dem Fortschritt der Integration sehr zufrieden und stolz auf das Team, das im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt hat. Die Teams haben bereits damit begonnen, Brandfields Expertise im Bereich der Eigenmarken zu nutzen, um eine Eigenmarkenstrategie für beide Plattformen zu entwickeln.

Dies stellt für unsere Gruppe eine große Chance dar. Mit der Wiederherstellung unseres Lieferversprechens auf das Niveau vor der Logistikumstellung auf ca. zwei Werktage wurde die Migration zu unserem neuen Logistikdienstleister am 28. September abgeschlossen. Aufgrund des verbesserten Einkaufserlebnisses können wir bestätigen, dass sich das Wachstum von fashionette.com ab Ende September, vor allem aber im Oktober und in den ersten Novembertagen, wieder stark beschleunigt hat und über unseren Erwartungen lag.“

Ausblick

Das Management bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Einschließlich der Übernahme von Brandfield zum 1. Juli 2021 erwartet die fashionette AG für das Geschäftsjahr 2021 ein Wachstum des Konzernumsatzes um ca. +40 % bis +51 % auf ca. EUR 133 Mio. bis EUR 143 Mio. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich bei ca. EUR 3,3 Mio. bis EUR 4,3 Mio. liegen.

Interessant die sogenannten „Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren (ungeprüft)

Die Zahlen für Q3 2020 wurden angepasst, um Brandfield zu inkludieren.“

Q3 2021 Q3 2020 Δ Pro Forma Anzahl der Bestellungen (in Tausend) 283 226 +25,4 % Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 179 196 -8,3 % Aktive Kund*innen (in Tausend, LTM) 917 302* > +100 % Neukund*innen (in Tausend) 147 119 +23,5 %

* Nur fashionette

fashionette wächst langsam in „wahrnehmbare“ Grössenordnungen und wird in 2022 zeigen müssen, ob man das Tempo der etnwikclung auch ohne Übernahme beibehalten kann. Eine spannende Börsenstory, die – betrachtet man den Kursverlauf- durchaus auch den Anlegern die Chance bietet zu „akzeptablen“ Preisen einzusteigen. Die Kursrückschläge von den gesehenen Hochs erscheinen typisch „Börse“ – Übertreibung in beide Richtungen…