Scale | artec technologies gewinnt weitere Landesmedienanstalt

26.10.2018 - Die Diepholzer artec technologies AG (ISIN DE0005209589) erobert langsam aber stetig ihren Markt. Eine weitere Landesmedienanstalt setzt künftig bei der Kontrolle von Sendeinhalten, insbesondere hinsichtlich Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes auf Lösungen der artec technologies AG. Der neue Kunde wird das Inhouse-System aus der artec Media Intelligence Produktfamilie XENTAURIX zur Dokumentation und Analyse von digitalen TV-Programmen, Streams von Internetseiten und Social-Media-Plattformen wie beispielsweise Facebook, YouTube und Twitch nutzen. Der Vertrag läuft über mehrere Jahre.

Die von artec entwickelte Produkt- und Lösungsplattform "XENTAURIX" wird seit vielen Jahren sowohl bei nationalen als auch internationalen Broadcastunternehmen, Medienhäusern und Sicherheitskräften erfolgreich eingesetzt und laufend modernisiert. Nutzern stehen umfangreiche Möglichkeiten der Aufzeichnung, Archivierung und Auswertung zur Verfügung. Bei der Analyse unterstützt artec durch unterschiedlichste kognitive Analyse-Werkzeuge - sogenannte Engines -, die künftig durch den Einsatz von Deep-Learning und künstlicher Intelligenz (KI)-Programmen erweitert werden. Die Anwendungen stehen auf der XENTAURIX-Cloud-Plattform auch als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung. Somit können Kunden ihr audiovisuelles Informationsmaterial aus Quellen wie TV, Radio, Streaming-Diensten und Social Media gezielt in der Cloud auswerten.

"Nachdem wir bereits Anfang des Jahres den ersten Auftrag einer Landesmedienanstalt gewinnen konnten, zeigt der neue Kunde, dass die artec-Lösung sehr wettbewerbsfähig ist. Daher sind wir sehr optimistisch, weitere Landesmedienanstalten von unserem Leistungsangebot überzeugen zu können", sagt artec-CEO Thomas Hoffmann. "Staatliche Behörden und private Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, audiovisuelle Daten aus einer Vielzahl von Medienquellen bis zu Social Media dokumentieren und analysieren zu müssen, um ihre Kontrollaufgaben zu erfüllen oder dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Ihnen bietet artec ein umfangreiches Leistungsangebot, welches sich in der Praxis bewährt hat. Alles kann als einzelnes Projekt, als Inhouse-System oder Mietlösung über unsere Cloud genutzt werden."

Wer ist die artec technologies?

Die börsennotierte artec technologies AG aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an.

Ein wichtiges Angebot der artec technologies ist die XENTAURIX-Cloud-Plattform . Kunden nutzen die XENTAURIX-Cloud-Plattform, um ihr audiovisuelles Informationsmaterial aus den unterschiedlichsten Quellen, aus TV, Radio, Streaming-Diensten und Social Media gezielt auszuwerten. Hierfür stehen den Nutzern unterschiedlichste kognitive Analyse-Werkzeuge - sogenannte Engines - zur Verfügung, die zukünftig durch den Einsatz von Deep-Learning und künstlicher Intelligenz(KI)-Programme erweitert werden. Diese kognitiven Engines beschleunigen die aussagekräftige Datengewinnung, die es Branchenexperten ermöglicht, mit Echtzeit-Intelligenz und wirkungsvollen Anwendungen wettbewerbsfähig zu bleiben, sowohl jetzt als auch in Zukunft.

Neben eigenen artec-Engines steht die Plattform auch Drittanbietern offen, um den Kunden den maximalen Mehrwert und größtmögliche Flexibilität aus einer Daten-Analyse zu bieten. Zu dem Anwendungsspektrum der XENTAURIX-Cloud gehören aktuell und zukünftig unter anderem: Zuschauerquoten- und Sentiments, Audio- und Videofingerprinting-Analyse, Gesichts- und Objekterkennung, Übersetzung unterschiedlichster Sprachen, sowie Fake-News-Erkennung.

Der Abruf der Auswertungen erfolgt dort, wo er benötigt wird - von einem Laptop, Tablet, über die Cloud bis hin zu jeder Umgebung, die den Anforderungen der jeweiligen Unternehmen entspricht.

Anwendungsbeispiel Fake-News-Erkennung: Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram werden immer häufiger für die Verbreitung von Informationen genutzt. Dabei werden diese Plattformen in der Regel nicht überwacht, die Informationsquellen nicht überprüft und so die Möglichkeit zur Verbreitung von Unwahrheiten geboten. Dies ist eine große Herausforderung für professionelle Nachrichtenagenturen und die Medienwelt insgesamt. Die Nachrichtenerkennungs-Engine (entwickelt vom University College London) ermöglicht es, die Inhalte von Social-Media-Plattformen gegen bekannte Referenzquellen zu validieren.

Fazit?

Alles sehr technisch, aber vom Prinzip her ein Markt der gerade heutzutage immer wichtiger wird, wenn sogar amerikanische Präsidenten auf Twitter die Richtlinien ihrer Politik mitteilen und ihre Informationen aus Internetmedien bekommen, die angeblich oder nicht von Fake News durchsetzt sind. Facebook und die anderen großen Techs haben in der Contentkontrolle schon große Anstrengungen leisten und werden diese weiter ausbauen müssen. Der Markt scheint schier unermesslich -weltweit. Interessante Nische, die artec gewählt hat und offensichtlich zumindest in Europa beginnt auszufüllen.

Aktuell (26.10.2018 / 10:12 Uhr) notieren die Aktien der artec technologies AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,18 EUR (+4,05 %) bei 4,05 EUR.



