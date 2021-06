Scale | Wallstreet:online AG hat die richtigen Kunden – meint der Platow Brief und sieht eine Kaufgelegenheit

Heute nimmt Platow Bezug auf einen „der Onlineboom-Gewinner“ der letzten Monate. Und es könnte nach Platow noch viel besser werden:

Das Konzept ist erfolgversprechend: Wallstreet:Online (W:O) hat die notwendige Masse an Kunden und die günstige Technologie, um sich einen gewinnträchtigen Anteil an lukrativsten Handelskunden zu sichern. Mit Portalen wie FinanzNachrichten.de besitzt W:O über 500 000 registrierte Nutzer, von denen bereits 135 000 auf den 2019 etablierten Smartbroker gewechselt sind.

Etwa 80% der Nutzer sind 54 Jahre oder jünger, erklärte CEO Matthias Hach am Dienstag (8.6.) auf einer virtuellen Investorenkonferenz. Gerade diese Generation muss fürs Alter sparen: Rd. 340 Mrd. Euro haben Deutschlands Haushalte auf der hohen Kante, doch nur 17% davon sind in Aktien oder Fonds investiert – viel zu wenig im internationalen Vergleich (s. a. „Unsere Meinung“ auf S. 1), so Hach.

Mit hohen Investitionen (2021 sind 12,5 Mio. Euro für die Kundengewinnung geplant) soll ein fulminantes Wachstum gesichert werden; die operative Marge dürfte daher 2021 auf 10,5% (Vj.: 15,1%) fallen. Spätestens mit der App für den Smartbroker, die im 1. Hj. 2022 auf den Markt kommen soll, sind die Aufbaukosten geleistet. Dann sind nach unseren Berechnungen wieder operative Margen wie 2019 (29,4%) drin. Die Aktie (28,00 Euro; DE000A2GS609) wird daher ihr KGV von 63 im Folgejahr auf 30 senken können.

Kaufen Sie Wallstreet:Online bis 28,00 Euro. Stopp: 20,50 Euro.



Chart: wallstreet:online AG | Powered by GOYAX.de

