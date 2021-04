Scale | Wallstreet:Online – Zu viel bestraft – Platow Brief sieht Kaufgelegenheit

Aktionäre von Wallstreet:Online mussten zuletzt starke Nerven haben. Vom Hoch bei 29,70 Euro am 15.2. hat der Nebenwert bis Anfang April satte 40% an Wert verloren.

Ein Teil der Korrektur lässt sich mit den Ende Februar verkündeten 2020er-Zahlen und dem 2021er-Ausblick erklären: Weil der neue CEO Matthias Hach, der am 1.3. von der Commerzbank-Tochter Comdirect nach Berlin gewechselt ist, den Aufbau des gewinnträchtigen Brokerage-Sektors durch millionenschwere Investitionen in den aufstrebenden Smartbroker vorantreibt (s. a. „Unsere Meinung auf S. 1), fallen die Gewinnmargen nicht so imposant aus wie erhofft. 2020 drückten Investitionen von 7,6 Mio Euro die EBITDA-Marge auf 15,4% statt der möglichen 42,5%. Und in diesem Jahr wird der Umsatz zwar noch einmal mächtig von 28 Mio. auf 45 Mio. bis 50 Mio Euro klettern, doch beim EBITDA bleiben wegen Smartbroker-Aufbaukosten von 12,6 Mio Euro nur 4 Mio. bis 6 Mio Euro und damit eine Marge von 10,5% übrig.

Den Kursrutsch von 40% finden wir aber übertrieben, denn das Geld ist im Smartbroker gewinnbringend angelegt. Bis Ende des Jahres soll die Kundenzahl von 80 000 auf 200 000 steigen, 2022 erwarten wir dann eine Verdoppelung des Nettogewinns. Für die Aktie (17,80 Euro; DE000A2GS609) spuckt unser Spreadsheet jetzt ein 2021er-KGV von 39 aus, das sich 2022 auf attrkative 19 halbiert. Das ist chancenreich.

Wir steigen daher bei Wallstreet:Online wieder ein und sichern unsere Position mit Stopp bei 13,50 Euro ab.