Scale | Vectron: Jetzt kann es losgehen

27.12.2019 - Die Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat in den letzten Tagen damit begonnen, technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) für Kassensysteme auszuliefern.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

Ab dem 01. Januar 2020 müssen neue Kassensysteme gemäß der Abgabenordnung mit einer zertifizierten TSE ausgestattet werden, um Manipulationen an elektronischen Aufzeichnungen zu verhindern. Bei den TSE handelt es sich um Mikrochips im SD-, Micro-SD- oder USB-Format, die in die Kassensysteme integriert werden. Diese werden von verschiedenen unabhängigen Herstellern produziert. Bei Vectron wurden bereits mehrere Tausend TSE vorbestellt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat nun die ersten TSE-Produkte zertifiziert.

Vectron ist auf einem guten Weg! Und was sagt die Analyse von HEUTE? Hier erfahren Sie mehr!

Nachdem die erforderlichen Softwareanpassungen von einigen Tagen freigegeben wurden, ist Vectron mit der Zertifizierung ab sofort in der Lage, die Vorbestellung an die Fachhändler auszuliefern.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

„Auf diese Zertifizierung hat die Branche gewartet. Damit haben wir auch den letzten fehlenden Baustein, um die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Rahmenbedingungen für die Fiskalisierung im kommenden Jahr umzusetzen. Da wir frühzeitig TSE bei verschiedenen Herstellern geordert haben, sollte es zu keinen Lieferengpässen kommen", erklärt Thomas Stümmler, CEO der Vectron Systems AG. Die TSE-Hersteller haben zugesichert, die erwartetet hohe Nachfrage nach TSE liefern zu können.

Aktuell (27.12.2019 / 09:21 Uhr) notierten die Aktien der Vectron Systems AG im XETRA-Handel mit einem Plus von +0,05 EUR (+0,29%) bei 17,55 EUR.



Chart: Vectron Systems AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}