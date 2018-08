Scale | STEMMER IMAGING mit Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017/2018

22.08.2018 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2017/2018. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Zeitraum vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 nach vorläufigen Berechnungen einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) um 46,1 % auf EUR 11,1 Mio. Bei den Bereinigungen in Höhe von insgesamt EUR 4,7 Mio. handelt es sich im Wesentlichen um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang. Der Umsatz stieg um 14,0 % auf EUR 100,6 Mio. an. Somit beläuft sich die EBITDA-Marge auf 11,0 % (Vorjahr: 8,6 %). Die Gesellschaft hat damit ihre Ziele am oberen Ende der Guidance erreicht.

"Wir freuen uns, dass wir mit Blick auf unsere Guidance und die Zahlen geliefert haben. Besonders erfreulich ist die anhaltend hohe Nachfrage aus allen Branchen und Regionen nach unseren Bildverarbeitungslösungen. Den Rückenwind aus dem vergangenen Geschäftsjahr nehmen wir für das bereits Laufende gerne mit", sagt Lars Böhrnsen, CFO der STEMMER IMAGING AG.

Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen besitzen vorläufigen Charakter und verstehen sich unter Vorbehalt der Abschlussprüfung. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/2018 sowie einen Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr 2018/2019 wird die STEMMER IMAGING AG mit dem Geschäftsbericht 2017/2018 am 24. Oktober 2018 veröffentlichen.

STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



