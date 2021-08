Scale | Pantaflix-Tochter präsentiert ARMY OF THIEVES

PANTALEON Films, eine 100-prozentige Filmproduktionstochter der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7), und Zack Snyders Produktionsfirma The Stone Quarry Production präsentieren: ARMY OF THIEVES. Das exklusiv für Netflix koproduzierte Spin-off aus dem ARMY OF THE DEAD-Universum von Zack Snyder wird ab dem 29. Oktober 2021 weltweit auf dem Streamingdienst Netflix verfügbar sein. Matthias Schweighöfer übernimmt die Hauptrolle des Safe-Knackers Ludwig Dieter und führte Regie.

Bereits ARMY OF THE DEAD erreichte bei Netflix Rekorde: Nach nur einer Woche hatte der Film mehr als 72 Millionen Haushalte weltweit erreicht und zählt damit zu den zehn meistgesehenen Netflix-Filmen überhaupt. Der Ende Juli veröffentlichte Trailer zu ARMY OF THIEVES erweitert das Universum und weist auf dem Netflix YouTube-Kanal bereits mehr als 2,3 Millionen Klicks und rund 75.000 Likes auf.

ARMY OF THIEVES ist ein Prequel des Zombie-Heist-Movies ARMY OF THE DEAD. Kleinstadt-Banker Ludwig Dieter wird von einer mysteriösen Frau rekrutiert, um bei einem legendären Raubzug durch Europa Safes zu knacken.

Neben Matthias Schweighöfer gehören zu dem hochkarätig besetzten Cast Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Ruby O. Fee (Polar), Stuart Martin (Jamestown) und Guz Khan (Curfew). Produzenten sind The Stone Quarry (Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller) und PANTALEON Films (Matthias Schweighöfer, Dan Maag). Die Idee zur Geschichte stammt von Zack Snyder und Shay Hatten, die auch das Drehbuch zu ARMY OF THIEVES geschrieben haben. Komponisten-Legende Hans Zimmer (The Dark Knight, Inception, Gladiator) und Ko-Komponist Steve Mazarro (Boss Baby, The Rhythm Section) entwarfen den Soundtrack.

„Wir freuen uns sehr, mit ARMY OF THIEVES dem ARMY-Universum von Zack Snyder auf Netflix ein neues und sehr unterhaltsames Kapitel hinzuzufügen. Die Zusammenarbeit mit einem der kreativsten und vielseitigsten Filmemacher Zack Snyder und zugleich mit Musik-Gigant Hans Zimmer ist uns eine große Ehre. Ebenso wie die erneut erfolgreiche Kooperation mit unserem Partner Netflix“, sagt Dan Maag, PANTALEON Films-Geschäftsführer.



