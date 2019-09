Scale | Pantaflix: Ein Neuer Alter

27.09.2019 - Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7) ernennt Eerik Budarz zum neuem Chief Financial Officer (CFO). Damit setzt das Medien- und Technologieunternehmen eines der auf der Hauptversammlung 2019 avisierten Kernprojekte zeitnah um.

Eerik Budarz war bereits in verschiedenen Funktionen für die PANTAFLIX AG tätig. Unter anderem übernahm er Verantwortung als Head of Capital Markets und fungierte als Aufsichtsratsmitglied. Vor seinen Stationen bei der PANTAFLIX AG sammelte Herr Budarz bereits wertvolle Erfahrung im Kapitalmarktumfeld, wo er bei der im TecDAX gelisteten Pfeiffer Vaccum Technology AG die Investor-Relations-Aktivitäten verantwortete und sich zuvor im Investmentbanking als Head of Engineering & Automotive Equity Research bei der Westend Brokers AG und in vergleichbarer Position beim Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co einbrachte.

"Eerik Budarz verfügt über sehr viel Erfahrung, ist im Kapitalmarkt bestens vernetzt, kennt das Unternehmen bereits ausgiebig durch seine vorigen Stationen und kann somit sofort vollumfänglich loslegen. Nun gilt es, die nächsten Schritte ebenso zügig und mit großem Engagement anzugehen, um das Wachstum der PANTAFLIX AG weiter voranzutreiben", sagt PANTAFLIX CEO Nicolas Paalzow.

"Es ist mir ein großes Privileg, PANTAFLIX auf dem Weg zur Profitabilität nach Kräften zu unterstützen. Ich bin dem Unternehmen bereits seit mehreren Jahren verbunden und freue mich, bestehende Partnerschaften und das gute Verhältnis zu unseren Investoren weiter auszubauen", kommentiert Eerik Budarz.

