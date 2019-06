Scale | PANTAFLIX AG mit robustem Umsatzwachstum und Produktionsrekord

hat die Weichen für die Erweiterung ihrer Digitalstrategie und damit einen massiven Zuwachs der potenziellen Kundenbasis ihrer VoD-Plattform www.pantaflix.com gelegt.

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die PANTAFLIX AG Umsatzerlöse in Höhe von 35,1 Mio. Euro (Vorjahr: 28,1 Mio. Euro). Dieser deutliche Anstieg um rund 25,0 % konnte trotz einer Umsatzverschiebung der Filmprojekte RESISTANCE und DEM HORIZONT SO NAH erreicht werden. Der für die Umsatzwirksamkeit entscheidende Zeitpunkt der Nullkopie-Erstellung dieser beiden Produktionen erfolgt im Jahr 2019. Operativ erzielte PANTAFLIX im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 17,5 Mio. Euro). Die Abschreibungen - im Wesentlichen leistungsbezogene Abschreibungen der aktivierten Herstellungskosten von Filmprojekten - lagen bei 11,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBIT) lag geprägt durch die zeitlich verzögerte Umsatzrealisierung der beiden bereits im Jahr 2018 produzierten, aber erst im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossenen Filmprojekte mit -9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro) im Rahmen der im Dezember 2018 angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2018.

Mit liquiden Mitteln in Höhe von 13,9 Mio. Euro zum 31. Dezember 2018 verfügt die Gesellschaft über eine solide Finanzausstattung und ist in der Lage, auf jedwede Marktsituation flexibel reagieren sowie alle notwendigen Aktivitäten zum weiteren Ausbau des Geschäfts finanzieren zu können (31. Dezember 2017: 17,1 Mio. Euro).

Der Geschäftsbereich Filmproduktion trug mit einem neuen Produktionsrekord bei Film- und Serieninhalten im Jahr 2018 signifikant zum deutlichen Umsatzwachstum bei. Der Film HOT DOG startete zu Beginn des Jahres auf Platz 1 der deutschen Kinobesuchercharts, gefolgt von VIELMACHGLAS. Gegen Ende des Jahres 2018 kam mit 100 DINGE eine Produktion in die Kinos, die mit 1,5 Millionen Zuschauern einen großen Erfolg erreichte. Im Bereich der Serienproduktionen feierte die zweite Staffel von YOU ARE WANTED in Hollywood Premiere. Ein weiteres innovatives für Amazon Prime Video produziertes Serien-Format war BEAT, das als erste Amazon Prime-Serie überhaupt als besondere Auszeichnung mit dem renommierten Grimme-Preis prämiert wurde. BEAT ist eine Produktion von Hellinger/Doll Filmproduktion, Warner Bros. Film Productions Germany und Pantaleon Films in Zusammenarbeit mit Amazon Studios.

Im Geschäftsbereich Video-on-Demand schritt die Skalierung noch nicht in der gewünschten Geschwindigkeit voran, was das Management zu einer Erweiterung der Digitalstrategie veranlasste. Hierzu wurden im ersten Halbjahr 2019 mit Thilo Schlüter (COO) und Manuel Uhlitzsch zwei ausgewiesene Digital-Business-Developer für das Unternehmen gewonnen, die als Executive-Team den Rollout eng begleiten. Neue Zugangswege wie SVoD und AVoD sowie eine stärkere Entwicklung der Plattform in Richtung White-Label-Lösung für Businesspartner eröffnen PANTAFLIX weitere attraktive Umsatzkanäle und damit einen massiven Zuwachs der potenziellen Kundenbasis sowie eine spürbare Reduzierung der Kundengewinnungskosten.

"Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, konnten im Jahr 2018 jedoch noch nicht alle erreichen. Dennoch haben wir wichtige Weichenstellungen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 vorgenommen. Hierzu zählt unsere auf Rekordniveau gefüllte Produktionspipeline ebenso wie die Erweiterung unserer Plattformstrategie um Abonnement und werbefinanziertes Video-on-Demand, mit der wir uns zwei zusätzliche umsatzstarke Märkte erschließen. So bildet unsere markterprobte und hoch skalierbare VoD-Plattform den Ausgangspunkt, um alle Unternehmensbereiche zu verzahnen und in die verbindende Strategie zu integrieren. PANTAFLIX bietet künftig allen Kunden mehr Auswahl und noch mehr Möglichkeiten. Wir blicken mit Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr und wollen uns mit leidenschaftlichem Engagement den Herausforderungen stellen", sagt PANTAFLIX Chief Executive Officer (CEO) Nicolas Paalzow.

PANTAFLIX ist bestens positioniert, um von einem sich derzeit stark wandelnden Medienmarkt profitieren zu können. Mit ABIKALYPSE, DEM HORIZONT SO NAH, RESISTANCE und AUERHAUS kommen im Jahr 2019 gleich vier PANTALEON Films-Produktionen in die Kinos. Mittels der Erweiterung der Digitalstrategie kann das Leistungspotenzial von pantaflix.com noch effizienter gehoben und neue Kundenkreise in einem dynamisch wachsenden VoD-Markt erschlossen werden. Gleichzeitig profitieren auch die PANTALFIX-Content-Partner, die über ein noch differenzierteres Verwertungsmodell künftig größtmögliche Flexibilität bei der Monetarisierung ihrer Inhalte haben werden.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der PANTAFLIX Konzern einen leichten Umsatzanstieg. Da bei Projekten innerhalb des Filmbereichs zeitliche Verschiebungen nie völlig auszuschließen sind, ist eine Variierung des Umsatzes im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich dennoch möglich. Unabhängig von solchen Verschiebungen und erhöhten Ausgaben speziell für Marketing, Vertrieb und Technologie sieht die Prognose eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) vor.

