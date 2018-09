Scale | PANTAFLIX AG mit deutlichem Umsatzanstieg und Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 basierte auf dem starken Momentum im Produktionsgeschäft mit PANTAFLIX-Kooperationspartnern wie Amazon Prime und Warner Bros. Das Kundenwachstum der Video-on-Demand (VoD)-Plattform PANTAFLIX entwickelt sich weiter dynamisch.

PANTAFLIX Video-on-Demand-Geschäft in vollem Wachstum: 400.000 Nutzer, 23.000 Inhalte aus aller Welt und in 68 Ländern verfügbar

Im digitalen Geschäftsfeld verzeichnete die PANTAFLIX AG-Tochtergesellschaft PANTAFLIX Technologies GmbH im ersten Halbjahr für ihre VoD-Plattform ein starkes Nutzerwachstum auf 400.000, welches auf wesentliche Erfolgsfaktoren zurückzuführen ist: Erfolgreiche Marketingmaßnahmen und umfassende Content-Deals mit einem der größten Major-Hollywood Studios, Warner Bros., mit dem global agierenden Filmproduktionsunternehmen STUDIOCANAL, mit Premiere Digital Services sowie mit Red Arrow Studios International GmbH. Zum Ende des ersten Halbjahres vergrößerte sich das Filme- und Serienangebot von PANTAFLIX auf rund 23.000 Inhalte, geliefert von über 500 Inhalte-Partnern aus 44 Ländern. Dazu sind die Inhalte mit dem Rollout in Süd- und Mittelamerika global in 68 Ländern und jüngst mit Spanisch in sieben Sprachen aufrufbar. Mit dem Launch von PANTAFLIX-Apps auf Apple TV, Android TV und als vorinstallierte TV-App auf den Smart-TVs von Samsung erhöht sich die technische Reichweite von PANTAFLIX auf globaler Ebene erheblich und ermöglicht Millionen Expats den Abruf von Filmen und Serien aus ihrer Heimat.

Starkes Produktionsgeschäft: Drei parallele Filmproduktionen, zwei bevorstehende Starts und eine bestens gefüllte Pipeline

Für das Produktionsgeschäft der PANTAFLIX AG-Tochtergesellschaft PANTALEON Films GmbH begann das erste Halbjahr 2018 erfolgreich mit den Premieren der Kinofilme "Hot Dog" im Januar 2018 und "Vielmachglas" im März 2018 sowie mit einer Hollywood-Premiere der zweiten Staffel "You are Wanted". Die Dreharbeiten zur Koproduktion "100 Dinge" (Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer) mit dem langjährigen Partner Warner Bros. Entertainment wurden jüngst erfolgreich beendet, der Kinostart erfolgt im Dezember 2018. Weiter dreht die PANTALEON Films GmbH erstmals parallel drei Kinofilme ("Am Ende Legenden" (AT), "Dem Horizont so nah" und "Resistance"). Dabei ist "Resistance" die größte und erste internationale Filmproduktion der PANTAFLIX AG mit Hollywood-Besetzung. Mit der Amazon Prime Video-Serie "You Are Wanted" hat PANTAFLIX eine besonders erfolgreiche deutsche Serienproduktion im Portfolio, dazu veröffentlicht Amazon Prime Video im November die Serie "Beat", die von Die Hellinger/Doll Filmproduktion GmbH gemeinsam mit Warner Bros. und PANTALEON Films GmbH produziert wurde. Zudem hat die PANTALEON Films GmbH eine bestens gefüllte Pipeline mit vielen Film- und Serienprojekten.

Signifikanter Umsatzanstieg und stabile Finanzlage

Das hervorragende Produktionsgeschäft und das stark wachsende digitale Geschäftsfeld ließen die Umsatzerlöse des PANTAFLIX-Konzerns im ersten Halbjahr 2018 um 18,7 % auf 13,8 Mio. Euro ansteigen (Vorjahr: 11,7 Mio. Euro). Die Gesamtleistung lag nach Bestandsveränderungen von in Herstellung befindlichen und fertiggestellten Film- bzw. Serien-Auftragsproduktionen in Höhe von -6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) insgesamt bei 8,1 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Umsätze laufender Produktionen aufgrund des projektbezogenen Charakters erst im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres umsatzwirksam werden. Im Zuge der deutlich höheren Produktionstätigkeiten erhöhten sich auch die Materialaufwendungen auf rund 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro) sowie die Kosten im Rahmen des strategischen Personalaufbaus auf 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro). Mit verstärkten Aktivitäten im Bereich VoD und im Marketing stiegen auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte im Berichtszeitraum -3,1 Mio. Euro nach 8,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2017 und reflektiert damit Investitionen in die gut gefüllte Produktionspipeline sowie in den Ausbau der VoD-Plattform PANTAFLIX. Die Abschreibungen - im Wesentlichen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände - betrugen im Berichtshalbjahr 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 10,2 Mio. Euro) und wurden größtenteils durch die leistungsbezogene Abschreibung der aktivierten Herstellungskosten von Filmprojekten bestimmt. Unter dem Strich stand für die PANTAFLIX AG im ersten Halbjahr 2018 ein Konzernhalbjahresfehlbetrag in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro).

Der PANTAFLIX-Konzern verfügt über eine stabile Finanzlage. Zum 30. Juni 2018 werden in der Bilanz liquide Mittel in Höhe von 17,9 Mio. Euro ausgewiesen (31. Dezember 2017: 17,1 Mio. Euro). Zum Ende des ersten Halbjahres 2018 lag die Eigenkapitalquote mit 57,7 % leicht über dem Niveau zum 31. Dezember 2017 (56,7 %).

"Unsere VoD-Plattform PANTAFLIX ist ein Game-Changer. Mit unserem stark wachsenden Filme- und Serienangebot, unserer Ausweitung in 68 Länder und auf sieben Sprachen sowie der starken technischen Reichweite in Kombination mit umfassenden Investitionen in Marketingmaßnahmen sind wir auf einem guten Weg, die beste Away-from-Home-Plattform zu werden und für rund 258 Millionen Expats ihre Lieblingsinhalte aus der Heimat abrufbar zu machen. Dazu produzieren wir derzeit parallel drei große Kinofilme, feiern noch in 2018 einen Film- und einen Serienstart und freuen uns über eine bestens gefüllte Projektpipeline. Die Basis für weiteres Wachstum der PANTAFLIX AG auf dem Weg zu einem vollintegrierten Medienkonzern ist geschaffen", sagt Stefan Langefeld, Vorstandsvorsitzender der PANTAFLIX AG.

