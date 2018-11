27.11.2018 - PANTALEON Films, hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7), feierte am gestrigen Montag (26. November 2018) die Weltpremiere von 100 DINGE. In Anwesenheit von Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor Florian David Fitz sowie Hauptdarsteller und Produzent Matthias Schweighöfer sahen Premierengäste und Fans im Berliner Cine Star im Sony Center die neueste PANTALEON Films-Produktion. Auch unter Medienvertretern sorgte der Film für begeisterte Reaktionen. Warner Bros. Pictures bringt 100 DINGE bundesweit am 06. Dezember 2018 in die Kinos.



Toni liebt seine Espressomaschine. Paul liebt sein Handy. Toni kann nicht ohne Haarpillen, Paul nicht ohne seine heiligen Sneakers. Aber vor allem kann Paul nicht ohne Toni und Toni nicht ohne Paul. Aber das wissen sie nicht. Immer geht es darum, wer besser oder cooler ist, und das haben sie jetzt davon: Jetzt sitzen sie da, ohne Möbel, ohne Kleidung, nackt und verfroren. Und das ist erst Tag eins! Hundert Tage, haben sie gewettet, müssen sie auf alles verzichten. Jeden Tag kommt nur ein Gegenstand zurück. Und schon verheddern sie sich in Fragen, die ihnen vorher nie gekommen sind: was braucht man wirklich? Besitzen wir unsere Dinge oder unsere Dinge uns? Gibt es den freien Willen überhaupt, und wie oft kann man eine Unterhose wenden, bevor sie auf den Sondermüll muss?



"Wir freuen uns über eine tolle und gelungene Premiere und erwarten gespannt den Kinostart. Mit 100 DINGE ist uns ein aufregender Film gelungen, der die Frage nach der Verbindung von Besitz und Glück auf seine eigene Weise stellt. Er ist ein weiterer Meilenstein für unsere PANTALEON Films in der Reihe von publikumsträchtigen, aber auch berührenden Filmen, die wir in den nächsten Jahren mit großen Stars für die Kinoleinwand produzieren werden", sagt Nicolas Paalzow, Chief Production Officer (CPO) der PANTAFLIX AG.



Begleitend zum Kinostart am 06. Dezember wird es vom 05. Dezember bis zum 12. Dezember 2018 eine Kinotour in ausgewählten Häusern geben. Fans haben dann die Möglichkeit, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer im Rahmen der Vorstellung und einer Autogrammstunde in den Kinos zu treffen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}



100 DINGE ist eine Produktion von PANTALEON Films, Warner Bros. Film Productions Germany, Erfttal Film & Fernsehproduktion und WS Filmproduktion, gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, den FilmFernsehFonds Bayern, die Mitteldeutsche Medienförderung, die Filmförderungsanstalt und den Deutschen Filmförderfonds.

Wer ist Pantaflix?

Die PANTAFLIX AG ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel}



Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist.

Aktuell (27.11.2018 / 09:09 Uhr) notieren die Aktien der Pantaflix AG im Tradegate-Handel bei 3,68 EUR. Achtung bitte beachten Sie die Kapitalmassnahme, die mit heutigem Tag greift. also aus einer alten Aktie werden 11 neue Aktien.



Chart: Pantaflix AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}