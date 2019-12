Scale | Noratis wächst um weitere 165 Wohneinheiten

05.12.2019 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, baut ihr Immobilienportfolio weiter aus. Im brandenburgischen Neuruppin wurden 165 Wohnungen erworben. Damit hat Noratis ihr Portfolio alleine in den vergangenen Wochen um mehr als 400 Wohneinheiten aufgestockt.

Die nun erworbenen Wohnungen verteilen sich auf insgesamt 29 Wohnhäuser und verfügen über eine Gesamtmietfläche von rund 13.200 m². Das bestehende technische Entwicklungspotenzial wurde in den vergangenen Jahren bereits teilweise gehoben, so dass die Liegenschaften in einem guten Zustand sind. Die Leerstandsquote beläuft sich auf unter 1 Prozent. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich noch 2019 erfolgen.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Neuruppin überzeugt dabei als attraktiver Standort in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Innerhalb der Kreisstadt zeichnen sich die erworbenen Objekte durch eine gute Lage unweit des Ruppiner Sees aus. Von dort sind es rund 4 Kilometer bis zum Stadtzentrum. In der Nähe der Liegenschaften befinden sich mehrere Supermärkte und gastronomische Angebote. Der Sitz der Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin ist mit dem Auto in rund 10 Minuten zu erreichen.

Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Mit Neuruppin konnten wir unserem Portfolio einen weiteren attraktiven Standort hinzufügen. Damit wächst unser Immobilienbestand kontinuierlich an, eine Entwicklung, die sich auch in Zukunft weiter fortsetzen soll."



Chart: Noratis AG | Powered by GOYAX.de