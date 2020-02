Scale | Noratis bleibt auf Kurs - Zukauf mit Potential

12.02.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) hat einen ersten Zukauf in 2020 realisiert und verzeichnet damit einen erfolgreichen Jahresauftakt. In Emden erwarb das Unternehmen ein Immobilienportfolio mit 79 Wohneinheiten, verteilt auf 15 Mehrfamilienhäuser. Die Objekte wurden 1953 gebaut und verfügen über eine Mietfläche von insgesamt 3.777 m². Das Closing ist noch für das erste Quartal 2020 geplant.

Die Objekte sollen in den kommenden Jahren umfassend aufgewertet werden. Zu den geplanten wertsteigernden Investitionen gehören Modernisierungsmaßnahmen in Haustechnik, Fassaden und Gemeinschaftsflächen ebenso wie die Renovierung leerstehender Wohnungen. Hierdurch sollen die Attraktivität der Objekte gesteigert und der bestehende Leerstand kontinuierlich abgebaut werden.

"Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden", meint dazu Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. "Die Noratis ist auf Kurs und soll auch 2020 weiter wachsen." - so am Jahresanfang geäußert und der heute mitgeteilte Kauf passt genau in das Anlageraster. Mal schauen, ob es so weitergeht.



Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Ich freue mich, dass wir gleich zum Jahresbeginn 2020 einen neuen Immobilienstandort für die Noratis erschließen können. Emden ist ein attraktiver Standort, an dem wir uns auch vorstellen können, weitere Objekte zu erwerben. Zusammen mit dem technischen Potenzial des Objekts passt das Portfolio hervorragend in unseren Immobilienbestand."

Noratis?

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}



