Scale | Noratis: Zukauf in Rhein-Main, strategischer Schritt

10.08.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) zeigt sich von der Corona-Situation unbeeindruckt und setzt das Konzept, ihr Konzept des "vernachlässigte Objekte günstig kaufen und dann aufwerten" weiter konsequent um. Im südhessischen Bensheim hat das Unternehmen zwei Wohnhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von 1.800 m2 erworben.

Die Stadt Bensheim ist dabei ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit stabiler Bevölkerungsentwicklung südlich von Darmstadt. Die von Noratis erworbenen Objekte liegen nördlich der Innenstadt und profitieren von einer guten Infrastruktur inkl. attraktiver Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Beide Gebäude wurden 1992 erbaut und befinden sich in einem guten Zustand. Noratis, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, plant, das bestehende kaufmännische und technische Entwicklungspotenzial in den kommenden Jahren sukzessive zu heben, etwa durch Investitionen in die Haustechnik und die Aufwertung der Allgemeinflächen.

Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Seit Jahresbeginn haben wir bereits über 700 Wohnungen angekauft, von Emden bis in die Oberpfalz. Auch in den kommenden Monaten planen wir weitere Zukäufe, sowohl in unserem Heimatmarkt Rhein-Main, als auch im restlichen Bundesgebiet. Gerade an Standorten, an denen wir bereits vertreten sind, kaufen wir dabei gerne auch kleinere Immobilienprojekte."

WOCHENRÜCKBLICK - einiges passiert bei BioNTech, Steinhoff, STS, Varta und enigen anderen...

UPDATE Wasserstoffaktien 08.08.2020: Ballard&Nikola mit Zahlen plus Überraschung, Nel verliert&gewinnt Fonds, Plug Power gewinnt Leuchtturmkunen

HolidayCheck kämpft, wird kleiner, entlässt Mitarbeiter und hofft auf einen Impfstoff

QSC - eingeschlagener Weg scheint richtig zu sein

Paion - Verkauf in Japan läuft an...

STS wählt den Schrecken mit Ende

BioNTech muss am 11.08.2020 zeigen...

Unsere Reihe über Wasserstoffaktien:

H2TEIL1: Ballard Power Systems Inc - Kursrakete steigt weiter oder...

H2TEIL2: Plug Power Inc. - Kursdelle+Kaufkurse oder geht es weiter runter?

H2TEIL3: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. Für Nel?

H2TEIL4:NIKOLA Corp. - TESLA Nachfolger auf dem Weg?



H2TEIL5:SFC Energy AG. - Deutschlands Ballard Power?



H2TEIL6: Linde und Air Liquide - zwei Großkonzerne, die Wasserstoff in der DNA haben oder eben zukaufen können NEU!NEU!NEU!NEU!

Update KW29 und Update KW30 und Update KW31

UPDATE Wasserstoffaktien 08.08.2020: Ballard&Nikola mit Zahlen plus Überraschung, Nel verliert&gewinnt Fonds, Plug Power gewinnt Leuchtturmkunen

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Bereits am 20.03. wurde es offiziell, die Noratis erhielt

mit der Merz Real Estate GmbH & Co. KG ("Merz Real Estate"), einem Beteiligungsunternehmen der Merz-Gruppe, einen neuen Großaktionär. Die Merz Real Estate hate sich mit zwei wesentlichen Aktionären der Noratis AG, darunter ihrem Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski, geeinigt, 1.057.650 von deren Aktien zu einem Preis von 21,00 Euro zu erwerben. Nach Durchführung des Erwerbs hielte Merz damit zunächst etwa 29,4 % der Aktien an der Noratis AG. Igor Christian Bugarski bliebe mit 8,0 % an der Noratis AG beteiligt. Offensichtlich gefällt das Konzept der Noratis durch Aufwertung vernachlässigter Immobilien Mehrwert zu schaffen. Das Konzept hat vor einiger Zeit Andre Speth, Finanzvorstand der Noratis erläutert - in einem Exklusivinterview.

Zudem hat sich die Merz Real Estate am 20.03. gegenüber der Noratis AG im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung verpflichtet, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 über Kapitalmaßnahmen insgesamt bis zu 50 Mio. Euro in die Noratis AG zu investieren.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Die Finanzierungsverpflichtung von Merz Real Estate soll dazu dienen, das geplante Portfoliowachstum der Noratis AG zu unterstützen. Wichtigste Ertragssäule soll jedoch weiterhin die Veräußerung durch die Noratis AG optimierter Immobilien bleiben, wobei vorgesehen ist, künftig die Profitabilität der Gesellschaft auch ohne Veräußerungserlöse zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die Noratis AG kurzfristig weniger Objekte veräußert und damit im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein Ergebnis (HGB) erzielen wird, das deutlich unter den Vorjahren liegen dürfte.

"Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden",

meinte Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. "Die Noratis ist auf Kurs und soll auch 2020 weiter wachsen." - so am Jahresanfang geäußert und bereits mitgeteilte Käufe in Emden passten genau in das Anlageraster.

Weiterhin in Rüsselsheim im Mai Und auch in Leipzig wurde dieses Jahr bereits gekauft.- Merz als Beschleuniger?



NORATIS - BEKANNT? IMMOBILIENUNTERNEHMEN MIT GANZ ANDEREM SCHWERPUNKT - EXKLUSIVINTERVIEW MIT DEM CEO, immer noch AKTUELL - der Ansatz ist attraktiv und zwischendurch gab es auch an der Aktionärsfront interessante Entwicklungen..

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

Noratis?

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Aktuell (10.08.2020 / 09.02 Uhr) notierten die Aktien der Noratis AG im Frankfurter-Handel unverändert bei 19,80 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: Noratis AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}