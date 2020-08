Scale | Noratis: Schulterklopfen auf der HV und 0,80 EUR Dividendenbeschluss

18.08.2020 - Die Aktionäre der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen.

Igor Bugarski, CEO der Noratis AG: "2019 war für die Noratis ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten unser EBIT auf 15,8 Mio. Euro steigern und ein Ergebnis nach Steuern von 8,6 Mio. Euro erreichen. Mit der attraktiven Dividende lassen wir auch unsere Aktionäre an unserer guten Geschäftsentwicklung partizipieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass mit der beschlossenen Aufstockung des Aufsichtsrats unser neuer Großaktionär Merz Real Estate unseren Wachstumskurs neben den geplanten Kapitalmaßnahmen von bis zu 50 Mio. Euro bis 2024 nun auch personell begleiten wird."

Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH und neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied der Noratis AG, ergänzt: "Mit der zu Jahresbeginn erfolgten Kapitalerhöhung konnten wir während der Hochphase der Corona-Pandemie einen ersten wichtigen Beitrag für das weitere Wachstum des Unternehmens legen. Als neu gewählte Aufsichtsräte wollen Michael Nick und ich nun dazu beitragen, dass Noratis auch in der Zukunft nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder schafft - für Mieter und Kommunen ebenso wie für Mitarbeiter und Aktionäre."

Dr. Florian Stetter, Aufsichtsratsvorsitzender der Noratis AG: "Aufgrund der neuen Aktionärsstruktur mit der Familie Merz als langfristig orientiertem Ankerinvestor sehe ich die Noratis für die Zukunft sehr gut aufgestellt."

Bereits am 20.03. wurde es offiziell, die Noratis erhielt

mit der Merz Real Estate GmbH & Co. KG ("Merz Real Estate"), einem Beteiligungsunternehmen der Merz-Gruppe, einen neuen Großaktionär. Die Merz Real Estate hate sich mit zwei wesentlichen Aktionären der Noratis AG, darunter ihrem Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski, geeinigt, 1.057.650 von deren Aktien zu einem Preis von 21,00 Euro zu erwerben. Nach Durchführung des Erwerbs hielte Merz damit zunächst etwa 29,4 % der Aktien an der Noratis AG. Igor Christian Bugarski bliebe mit 8,0 % an der Noratis AG beteiligt. Offensichtlich gefällt das Konzept der Noratis durch Aufwertung vernachlässigter Immobilien Mehrwert zu schaffen. Das Konzept hat vor einiger Zeit Andre Speth, Finanzvorstand der Noratis erläutert - in einem Exklusivinterview.

Zudem hat sich die Merz Real Estate am 20.03. gegenüber der Noratis AG im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung verpflichtet, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 über Kapitalmaßnahmen insgesamt bis zu 50 Mio. Euro in die Noratis AG zu investieren. Mittlerweile hält die Merz Real Estate GmbH bereits 45,5% an der Noratis, was man auch deutlich mahcte durhc die Übernhame von 2 Aufsichtsratsmandaten (zuvor wurde der AR von 3 auf 5 Mitglieddr aufgestockt) aus dem "Merz-Lager": Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH, sowie Michael Nick, geschäftsführender Gesellschafter der Merz Holding GmbH & Co. KG.

Die Finanzierungsverpflichtung von Merz Real Estate soll dazu dienen, das geplante Portfoliowachstum der Noratis AG zu unterstützen. Wichtigste Ertragssäule soll jedoch weiterhin die Veräußerung durch die Noratis AG optimierter Immobilien bleiben, wobei vorgesehen ist, künftig die Profitabilität der Gesellschaft auch ohne Veräußerungserlöse zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die Noratis AG kurzfristig weniger Objekte veräußert und damit im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein Ergebnis (HGB) erzielen wird, das deutlich unter den Vorjahren liegen dürfte.

"Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden",

meinte Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. "Die Noratis ist auf Kurs und soll auch 2020 weiter wachsen." - so am Jahresanfang geäußert und bereits mitgeteilte Käufe in Emden passten genau in das Anlageraster.

Weiterhin in Rüsselsheim im Mai Und auch in Leipzig wurde dieses Jahr bereits gekauft, und auch in Bensheim am 10.08.2020 und .- Merz als Beschleuniger?



Noratis?

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern.

Chart: Noratis AG | Powered by GOYAX.de

