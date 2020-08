27.08.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) plant - anders als zuvor - den Bestand an Immobilien zu erhöhen, Dass führt zu weniger Verkäufen, die in der Vergangenheit durch die Hebung von höheren Werten durch Aufwertung der Objekte nach Erwerb (vergleiche Konzept der Noratis, vorgestellt vom Finanzvorstand in einem immer noch aktuellen Exklusivinterview.) zu entsprechenden Gewinnen führten. Deshalb liegen die Gewinne im ersten Halbjahr unter dem Vergleichswert:



Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahrs sehr zufrieden. Wir haben strategiekonform unseren Immobilienbestand deutlich ausgebaut, womit wir die Basis für zukünftige Erträge gelegt haben. Auch wenn wir aktuell im Hinblick auf das geplante Wachstum kurzfristig keine größeren Portfolio-Verkäufe in der Umsetzung haben, bleiben Immobilienveräußerungen fester Bestandteil unseres Geschäftsmodells und eine wichtige Ertragssäule der Noratis AG."

Gemäß dem geplanten Ausbau des Immobilienbestands hat der führende Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland im 1. Halbjahr insgesamt 753 Einheiten erworben, von denen bei 155 Einheiten bereits der Nutzen-Lastenwechsel stattgefunden hat. Veräußert wurden planmäßig 32 Wohnungen, allesamt im Rahmen bereits begonnener Privatisierungen.

Damit hat sich der Immobilienbestand per Ende Juni 2020 auf 2.530 Einheiten erhöht, gegenüber 1.778 Einheiten ein Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung der kaufvertraglich bereits gesicherten weiteren Objekte ist der Immobilienbestand zum Ende des Halbjahrs auf über 3.000 Einheiten im gesamten Bundesgebiet gestiegen. Dabei hat Noratis einerseits bestehende Standorte ausgebaut, allem voran das Rhein-Main Gebiet, die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg und die Region Leipzig. Mit Zukäufen in Emden und der Oberpfalz in Bayern hat das Unternehmen überdies zwei neue Standorte erschlossen. Auch für den weiteren Jahresverlauf plant die Noratis AG, den Immobilienbestand weiter auszubauen.

Durch den deutlichen Ausbau des Immobilienportfolios sind die Mieteinahmen im 1. Halbjahr 2020 auf 8,0 Mio. Euro gestiegen nach 5,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der plangemäß geringen Verkäufe hat sich der Umsatz, der sich aus Verkaufserlösen und Mieteinnahmen zusammensetzt, wie erwartet verringert, konkret auf 14,0 Mio. Euro nach 47,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, betrug 4,2 Mio. Euro nach 8,8 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019. Der Konzernüberschuss lag bei 1,6 Mio. Euro nach 5,0 Mio. Euro zuvor.

Bereits am 20.03. wurde es offiziell, die Noratis erhielt

mit der Merz Real Estate GmbH & Co. KG ("Merz Real Estate"), einem Beteiligungsunternehmen der Merz-Gruppe, einen neuen Großaktionär. Die Merz Real Estate hate sich mit zwei wesentlichen Aktionären der Noratis AG, darunter ihrem Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski, geeinigt, 1.057.650 von deren Aktien zu einem Preis von 21,00 Euro zu erwerben. Nach Durchführung des Erwerbs hielte Merz damit zunächst etwa 29,4 % der Aktien an der Noratis AG. Igor Christian Bugarski bliebe mit 8,0 % an der Noratis AG beteiligt. Offensichtlich gefällt das Konzept der Noratis durch Aufwertung vernachlässigter Immobilien Mehrwert zu schaffen. Das Konzept hat vor einiger Zeit Andre Speth, Finanzvorstand der Noratis erläutert - in einem Exklusivinterview.

Zudem hat sich die Merz Real Estate am 20.03. gegenüber der Noratis AG im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung verpflichtet, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 über Kapitalmaßnahmen insgesamt bis zu 50 Mio. Euro in die Noratis AG zu investieren. Mittlerweile hält die Merz Real Estate GmbH bereits 45,5% an der Noratis, was man auch deutlich mahcte durhc die Übernhame von 2 Aufsichtsratsmandaten (zuvor wurde der AR von 3 auf 5 Mitglieddr aufgestockt) aus dem "Merz-Lager": Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer der Merz Immobilien Management GmbH, sowie Michael Nick, geschäftsführender Gesellschafter der Merz Holding GmbH & Co. KG.

Die Finanzierungsverpflichtung von Merz Real Estate soll dazu dienen, das geplante Portfoliowachstum der Noratis AG zu unterstützen. Wichtigste Ertragssäule soll jedoch weiterhin die Veräußerung durch die Noratis AG optimierter Immobilien bleiben, wobei vorgesehen ist, künftig die Profitabilität der Gesellschaft auch ohne Veräußerungserlöse zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die Noratis AG kurzfristig weniger Objekte veräußert und damit im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein Ergebnis (HGB) erzielen wird, das deutlich unter den Vorjahren liegen dürfte.

"Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden",

meinte Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. "Die Noratis ist auf Kurs und soll auch 2020 weiter wachsen." - so am Jahresanfang geäußert und bereits mitgeteilte Käufe in Emden passten genau in das Anlageraster.

Weiterhin in Rüsselsheim im Mai Und auch in Leipzig wurde dieses Jahr bereits gekauft, und auch in Bensheim am 10.08.2020 und .- Merz als Beschleuniger?



NORATIS - BEKANNT? IMMOBILIENUNTERNEHMEN MIT GANZ ANDEREM SCHWERPUNKT - EXKLUSIVINTERVIEW MIT DEM CEO, immer noch AKTUELL - der Ansatz ist attraktiv und zwischendurch gab es auch an der Aktionärsfront interessante Entwicklungen..

Noratis?

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern.

Aktuell (27.08.2020 / 08:15 Uhr) notierten die Aktien der Noratis AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 19,45 EUR.



