Scale | Nanogate mit starker Entwicklung im ersten Halbjahr

29.08.2018 - Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9), ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, hat im ersten Halbjahr 2018 ihren dynamischen und profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und bestätigt ihre Prognose für 2018.

Demnach stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2018 nach vorläufigen Zahlen auf mehr als 117 Mio. Euro (Vj. 94,5). Dazu trugen auch erstmals die neu erworbenen Kompetenzzentren in Österreich und in der Slowakei bei. Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich trotz der damit verbundenen Transaktions- und Integrationskosten sowie der Belastungen aus dem Innovationsprogramm auf mehr als 12 Mio. Euro (Vj. 11,0). Auch dank der erfolgreichen Platzierung eines Schuldscheindarlehens, dessen Mittelzufluss sowohl der Wachstumsfinanzierung als auch der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten dient, beliefen sich die liquiden Mittel zum Stichtag 30. Juni 2018 auf mehr als 40 Mio. Euro (31.12.2017: 20,3).

Ralf Zastrau, CEO der Nanogate SE: "Im operativen Geschäft blicken wir auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück. Dank des dynamischen Wachstums erreichte Nanogate bei Umsatz und operativem Ergebnis abermals Rekordwerte. Auch strategisch konnten wir unsere Marktposition verbessern sowie unser Technologieportfolio ausbauen. Dazu tragen sowohl neue Anwendungen und Systeme aus unserem Innovationsprogramm bei als auch der Ausbau der Wertschöpfungskette durch die Übernahme des Designstudios heT. Somit sind wir auch für den weiteren Jahresverlauf optimistisch gestimmt. Nanogate hält Kurs."

