Scale | Nanogate SE am Ende – Aktionäre werden wohl „zu null“ rausgehen. Operatives Geschäft verkauft. Für Gläubiger.

Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9) hat mit der US-amerikanischen Techniplas-Gruppe die Veräußerung wesentlicher Teile ihres Kerngeschäfts vereinbart („signing“). Techniplas ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten Kunststoffkomponenten. Vor einigen Monaten bereits hatte die Geschäftsführung der Nanogate Medical Systems GmbH mit Zustimmung des Gläubigerausschusses der Muttergesellschaft Nanogate SE die Veräußerung des Unternehmens an die Walter Potthoff GmbH im Zuge eines Asset Deals vereinbart.

Für die verbleibenden Tochtergesellschaften Nanogate Textile & Care Systems GmbH und Nanogate Electronic Systems GmbH befindet sich die Nanogate SE mit Investoren in fortgeschrittenen Verhandlungsstadien über eine separate Veräußerung.

Auflösung ist Ende der Nanogate

Nach dem rechtlichen Wirksamwerden („closing“) der Veräußerungen blieben die Nanogate SE und die fünf weiteren insolventen Konzerngesellschaften als Gesellschaften ohne operatives Geschäft bzw. operative Beteiligungen zurück. Sie würden sodann abgewickelt und aufgelöst und die Börsennotierung der Nanogate SE beendet.

Ali El-Haj, CEO von Techniplas, kommentiert: „Die Übernahme von Nanogate ist eine bedeutende strategische und transformative Transaktion für Techniplas. Das einzigartige und firmenspezifische Oberflächen-Know-how von Nanogate werden die Kernkompetenzen von Techniplas im Bereich Spritzguss strategisch ergänzen. Damit entsteht eines der wenigen Unternehmen dieser Größenordnung, das über ein komplettes Angebot an Spritzguss- und Veredelungs-Know-how verfügt. Zusammen wird das kombinierte Unternehmen 25 Standorte weltweit haben, um unsere Kunden global zu bedienen.“

Ende eines ambitionierten Versuchs – erinnert daran das Aktien Risikokapital sind

Und Martin Hendricks, CEO der Nanogate SE, sagt: „Nanogate steht vor dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungskonzepts. Die vereinbarte Übernahme des Kerngeschäfts durch die Techniplas-Gruppe sichert Arbeitsplätze und schafft eine stabile Basis für die Zukunft. Als Teil des internationalen Technologiekonzerns ergeben sich aus dem kombinierten starken Produkt- und Technologieportfolio zusätzliche profitable Wachstumsmöglichkeiten. Die vereinbarte Transaktion bestätigt, dass Nanogate über leistungsstarke Technologien und eine attraktive Kundenbasis verfügt.“

Matthias Bayer, Generalbevollmächtigter der Nanogate SE, ergänzt: „Zwar beinhaltet das Sanierungskonzept Einschnitte für Gläubiger und Aktionäre. Auch mussten wir in den vergangenen Monaten die Zahl der Beschäftigten reduzieren, um das Kerngeschäft und damit einen Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten. Den verbleibendenden rund 1.600 Mitarbeitern aber kann so eine neue Perspektive, den Gläubigern eine beachtliche Quote geboten werden. Während des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung lief die Produktion weitgehend unbeeinträchtigt weiter: Die Produktion zu sichern und unsere Kunden zuverlässig zu beliefern, war und hat für uns weiterhin höchste Priorität.“

Zu erwarten ist wohl – Mantelhandel scheint ja nicht angestrebt – irgendwann eine Ausbuchung zu Null aus den Depots der Noch-Aktionäre.