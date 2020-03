05.03.2020 - Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7) hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2019 ein moderates Wachstum erzielt. Der Konzernumsatz übertraf mit 179,0 Mio. Euro das Vorjahr (2018: 176,7 Mio. Euro) um 1,3 %. Damit wurde die Umsatzprognose um 1,1 % unterschritten. Der Umsatz für das vierte Quartal lag mit 37,8 Mio. Euro um 8,7 % deutlich unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres (41,4 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im Gesamtjahr 2019 nach vorläufigen Zahlen auf 18,6 Mio. Euro nach 18,5 Mio. Euro im Vorjahr. Damit erreichte das Unternehmen eine EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung von 181,7 Mio. Euro) von 10,2 %. In der zuletzt veröffentlichten Prognose war von einem Umsatz in der Bandbreite von 181 Mio. Euro bis 184 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge zwischen 10,0 % und 12,0 % ausgegangen worden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 5,6 % von 30,6 Mio. Euro auf 32,3 Mio. Euro.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

"Der zwar erwartete, aber nun etwas deutlicher ausgefallene Umsatzrückgang im vierten Quartal 2019, insbesondere im Monat Dezember, bremste die insgesamt positive Entwicklung im Jahr 2019. Das in einigen Branchen sehr schwache konjunkturelle Umfeld und die Erwartung fallender Preise im Geschäftsjahr 2020 führten zu so nicht erwarteten Absatzrückgängen in beiden Produktsegmenten", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Zusätzlich belasteten im vierten Quartal 2019 erhöhte Kosten durch notwendige technische Optimierungen beim Tochterunternehmen Nashtec das Ergebnis. Damit liegt die EBIT-Marge nach vorläufigen Zahlen innerhalb, aber am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite"

