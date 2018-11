Scale | NAGA geht weiter ...

So ist seit dem 2. November die NAGA Exchange für bestehende NAGA-Kunden als "Closed Beta" Version unter der Domain www.nagax.com verfügbar. Zudem hat die zypriotische Aufsichtsbehörde CySEC in der vergangenen Woche dem Inhaberkontrollverfahren (Change of Control) der NAGA Markets Ltd zugestimmt: Die Anteile von Yasin Sebastian Qureshi wurden nun auf The NAGA Group AG übertragen. Weitere Neuerungen und Updates sind für NAGA-Kunden ebenfalls ab sofort auf dem Markt.

Yasin Sebastian Qureshi, Vorstand der NAGA, erklärt zur NAGA Exchange: "Wir offerieren unseren Kunden immer das beste Angebot. Möglich ist unser erstklassiger Service aber vor allem auch durch die ausgezeichnete Qualität der dahinterstehenden Technik. Die NAGA Exchange ist eine der Schnellsten der Welt und kann mehr als zehn Millionen Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Das Frontend und die dazugehörige IT-Landschaft sind auf dem modernsten Stand. Alles ist multiregional skalierbar und hat sich in den letzten zwei Jahren dabei bewährt, Milliarden von Transaktionen unter Höchstlast abzuwickeln."

Benjamin Bilski, ebenfalls NAGA-Vorstand, ergänzt: "Zudem wird die NAGA Exchange über ein eigenes API (Application Programming Interface) für automatisiertes Handeln verfügen und fester Bestandteil des NAGA Crypto.SDK. sein. SDK steht für Software Development Kit, das es allen Finanzdienstleistungsunternehmen auf der Welt ermöglichen wird, das eigene Geschäft mit wenig Aufwand blockchainfähig zu machen. Auf diese Weise kann etwa ein Zahlungsdienstleister bei uns Partner werden und seinen Kunden dazu verhelfen, mit einem Klick Guthaben in Kryptowährungen umzutauschen - ohne dafür selbst ein komplexes Blockchain-Backend bauen zu müssen."

Die Gebühren für die spätere offizielle Version basieren auf dem sogenannten "Tier 1-8-Modell", bei dem sich Gebühren durch Handelsvolumina und bestimmte Guthabenhöhen von NAGA Coins reduzieren lassen. Der Handel mit Fiatwährungen (den "amtlichen" Währungen wie Euro oder Dollar) ist nur erlaubt, wenn die Benutzer über ein verifiziertes Echtgeld-Konto bei NAGA Markets oder NAGA Capital - Tochter- bzw. Partnerunternehmen der The NAGA Group AG - verfügen. NAGA wird den Beta-Test solange durchführen, bis das Team und die Benutzer zufrieden sind. Sobald Funktionalität und Benutzererfahrung optimal sind, wird die NAGA Exchange offiziell gestartet.

Neben der NAGA Exchange bringt NAGA weitere Neuerungen auf den Markt: So ist es ab sofort nicht mehr nötig, verschiedene Websites der einschlägigen Kryptowährungen aufzusuchen, wenn man sich einen Preisüberblick verschaffen möchte. Dafür gibt es jetzt den NAGA Guard. Er analysiert jedes Krypto-Asset gründlich und bietet den Benutzern Risikobewertungen, Liquiditätsinformationen und Informationen zu auffälligen Marktaktivitäten. NAGA Guard ist an verschiedene Schnittstellen angeschlossen und verfügt über Daten aus erster Hand. Innerhalb der NAGA Exchange können Benutzer die Details jedes Assets einfach überprüfen, indem sie auf den Button "NAGA Guard" tippen. Der NAGA Guard ist direkt unter www.naga-guard.com zu erreichen. Weitere Widgets und Verbesserungen sind in der Planung, um den NAGA-Kunden einen noch transparenteren Einblick in die Kryptomärkte zu ermöglichen.

Qureshi weiter: "Unsere aktuelle NAGA Innovationsoffensive wird abgerundet durch eine weitere Neuerung: Mit dem NAGA Crypto Beam lassen sich alle üblichen Krypto-Paarungen (also das Verhältnis zweier Kryptowährungen) mit einem einzigen Tastendruck zu den besten Marktpreisen in Echtzeit umtauschen. Die zügige und benutzerfreundliche Transaktion wird im Hintergrund über die NAGA Exchange durchgeführt."

Daneben gibt es auch bei der NAGA Wallet Verbesserungen. "Das Update bietet unter anderem ein schlankeres und einfacheres Design und ein verbessertes Verfahren für den Kauf von NAGA Coin (NGC) in nur wenigen Schritten - und all dies ohne überteuerte Gebühren", so Bilski abschließend.

Erinnert sei an die Lock-up-Vereinbarung

Neben der operativen Entwicklung ist wichtig für gebeutelte Anleger die Ende Oktober mitgeteilte Erneuerung der Lock-up-Vereinbarung: Die Großaktionäre der The NAGA GROUP AG, die zusammen knapp 90 % der insgesamt 40.203.582 Aktien halten, haben sich durch vertragliche Vereinbarungen gegenüber einer qualifizierten Drittpartei verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von zwei Jahren ohne vorherige Zustimmung nicht zu veräußern.

Vorstand Yasin Sebastian Qureshi: "Wir sind stolz, dass sämtliche Leistungsträger und Frühphasen-Investoren durch die freiwillige Verlängerung der Lock-up ihr starkes Committment zu NAGA zum Ausdruck bringen."

Weiterhin werden ab November verstärkt Maßnahmen im Bereich Investor Relations durchgeführt. So ist die Teilnahme an verschiedenen Investoren- und Analystenkonferenzen, zunächst mit Schwerpunkt in der DACH-Region, geplant. Mal schauen, ob hiermit der Aktienkurs wieder in alte Regionen vorstösst. Von seiner Aktualität und als Hinweis auf die Perspektiven der NAGA hat unser Exklusivinterview aus Mai mit dem Vorstand der NAGA GROUP AG Herrn Bilski nichts verloren.

Aktuell (12.11.2018 / 13:09 Uhr) notieren die Aktien der The NAGA Group AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,10 EUR (+3,97 %) bei 2,48 EUR.



