Scale | Mutares schließt Übernahme ab

17.06.2019 - Mutares (ISIN: DE000A2NB650), ein auf Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisierter Investor, hat den Erwerb von 80% der Plati Elettroforniture S.p.A. von der chinesischen Deren-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist eine Akquisition, die von Synergien mit der Elastomer Solutions Group, einem Automobilzulieferer im Portfolio von Mutares, profitiert. Plati hat fünf Standorte mit Hauptsitz in der Nähe von Bergamo (Italien) und vier Tochtergesellschaften in Polen, der Ukraine, Ungarn und Marokko. Diese Transaktion ist eine von bereits fünf Akquisitionen im Jahr 2019 für Mutares, was einer Akquisition pro Monat entspricht. Für 2019 erwartet Mutares noch weitere Transaktionen.

Plati ist ein international tätiger Anbieter von Verkabelungen für Kunden aus den Bereichen Automobil, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Telekommunikation. Das Produktportfolio umfasst Kabelbäume, Fahrzeugkabel, Steckverbinder, PVC-Extrusion und elektromechanische Baugruppen. Der Konzern beschäftigt an seinen fünf Standorten rund 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von EUR 38 Mio.. Die Deren Group wird weiterhin ein strategischer Partner von Plati für die Erschließung des asiatischen Marktes sein.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Nach der Übernahme werden Elastomer und Plati von der Vertriebs- und operativen Expertise des anderen profitieren. Der bestehende Footprint ergänzt die Rentabilitäts- und Wachstumsstrategien beider Unternehmen sehr gut. Beide Unternehmen werden vorerst getrennte Strategien verfolgen, aber die Vorteile daraus ziehen, dass sie unter einem Dach im Mutares Automotive Segment zusammengefasst sind. Die erwarteten Synergien werden zu verbesserten Bilanzen und Rentabilitätszahlen führen.



Chart: Mutares AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}