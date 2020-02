Scale | Mutares scheint bei Balcke-Dürr alles richtig zu machen - Add on plus gute Zahlen

05.02.2020 - Die Balcke-Dürr Group, ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die italienische Loterios s.r.l. übernommen und baut damit ihr Italiengeschäft, nach der 2018 erfolgten Übernahme der Wärmetauschersparte von STF, weiter aus. Die neu erworbene Loterios entwirft und fertigt Druckgeräte aus speziellen Materialien, insbesondere Titan, für eine Vielzahl von Industriezweigen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Gerenzano, Italien, und beschäftigt ca. 70 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17 Mio. EUR. Für Balcke-Dürr wird diese zusätzliche Akquisition wertvolle Synergieeffekte durch ein breiteres Produktportfolio, Cross-Selling-Möglichkeiten aus dem kombinierten Kundenstamm sowie erhebliche Effizienzsteigerungen in der Produktion mit sich bringen. Die Transaktion stellt bereits den vierten Zukauf dar seit die Gruppe vor zwei Jahren den Turnaround erfolgreich abgeschlossen und mit der Umsetzung einer Wachstumsstrategie begonnen hat.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Übernahme von Loterios. Die Transaktion wird unserem Portfoliounternehmen Balcke-Dürr Group helfen, sein Wachstum weiter zu beschleunigen und werthaltiges Potenzial an Kostensynergien und Cross-Selling-Potenzial zu realisieren."

Zur Erinnerung: Mutares ...

..erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Interview mit den Verantwortlichen von Mutares incl. Sonderfall Balcke-Dürr, einige Wochen her, aber immer noch aktuell.

NAV 12,87 EUR ohne die "Italiener"

Auf Basis der Entwicklungen in den Segmenten sowie der relevanten Märkte im dritten Quartal 2019 wurden die Net Asset Values (NAV) für die Segmente zum Stichtag 30. September 2019 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel) mit einem firmenspezifischen WACC von 6 % bis 11 % (Durchschnitt: 9 %) und einer einheitlich konservativen Wachstumsrate von 0,5 %. Für die Berechnung des NAVs wird allein der Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Segmente betrachtet, d. h. die Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der Mutares sind in der folgenden Berechnung nicht enthalten:







Segment NAV zum 30.09.2019

(in EUR Mio.) NAV zum 30.06.2019

(in EUR Mio.) Automotive & Mobility 39,1 44,8 Engineering & Technology 135,0 125,0 Goods & Services 16,5 16,5 Nettofinanzmittel 5,5 9,4 Gesamt



NAV pro Aktie (in EUR) 196,1



12,87 195,7



12,85

Dabei gilt für die einzelnen Segmente

- Automotive Segment: Die Bewertung der STS Group AG erfolgte zum Stichtag 30. September 2019 auf Basis des Börsenkurses (XETRA) und des von der Mutares AG gehaltenen Anteils am Gesamtkapital (65 %)

- Plattforminvestitionen, die zum Bilanzstichtag weniger als sechs Monate im Portfolio sind, werden mit den Anschaffungskosten im NAV berücksichtigt.

Balcke-Dürr-Gruppe im Überblick

Mit mehr als 130 Jahren Firmenhistorie bietet die Balcke-Dürr Group Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen für Versorgungsunternehmen und die chemische Industrie, die von Standardmodulen bis hin zu kompletten thermischen Systemen reichen. Das Produktportfolio umfasst Wärmetauscher, Filtersysteme für die Rauchgasreinigung sowie Wartungsleistungen. An ihren Produktionsstandorten in Deutschland, Italien und China sowie den sieben Service-, Engineering- und Vertriebszentren in Deutschland, Italien, Polen, Indien und Frankreich beschäftigte die Gruppe 2019 rund 600 Mitarbeiter und erzielte einen Konzernumsatz von ca. EUR 160 Mio.

