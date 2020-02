Scale | Mutares schafft die 2 Mrd. - Zukauf in Italien

24.02.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) und PostNL haben eine Vereinbarung über den Kauf der Mehrheitsbeteiligung von 80% am Geschäft von Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter in Italien und derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PostNL, unterzeichnet. PostNL wird eine Minderheitsbeteiligung von 20% an der Gesellschaft erhalten, die das Nexive-Geschäft übernimmt. hiermit sollte der Jahresumsatz der Mutares - auf das Jahr hochgerechnet - 2 Mrd. EUR erreichen, solange alle Unternehmen im Bestand bleiben, was bei Mutares eigentlich nicht gewünscht ist.Die zwei Zukäufe allein dieses Jahrt zeigen einen starmmen Wachstumskurs, jetzt müssen die Sanierungsmaßnahmen greifen und dann wird es Spass machen..{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Nexive bietet 80% der italienischen Haushalte Postdienste sowie Paketdienste für den gesamten italienischen Markt an. Das Unternehmen ist der Top 2 Akteur auf dem italienischen Postmarkt und versteht sich als smarter Herausforderer, der seinen Kunden das beste Verhältnis von Service, Qualität und Preis bietet. Diesem Anspruch wird Nexive durch die Fokussierung auf die Kundenbeziehung und durch die weitere Forcierung seines Netzwerks gerecht.

Nexive hat seine Position in Italien in den letzten Jahren durch die Erweiterung seines Produktportfolios und die Einführung innovativer Services, darunter die E-Box, die eine vollständige Sendungsverfolgung von Postsendungen ermöglicht, verbessert. Das Unternehmen hat auch sein eigenes Paketnetzwerk im Jahr 2016 erweitert - durch die Einführung von Sistema Slim, einer Lösung für Briefkastenpakete, welche die Grundlage für zukünftiges Wachstum und Erfolg bildet. Mit seinen rund 8.000 Mitarbeitern ist Nexive landesweit in Italien tätig und wird das Mutares Portfolio-Segment "Goods & Services" verstärken.

Was diese Woche wichtig wird: Steinhoff Zahlen, ThyssenKrupp Entscheidung und Wirecard FAZ-Interview plus Shortentwicklung

Wirecard - woher kommen die 2,16 zusätzlich geshorteteten Aktien? Vielleicht helfen die §40 Meldungen weiter, leider zeitverzögert...

ANZEIGE: Wie es Ihnen gelingt ein Leben FREI von KREBS zu führen, allein durch die RICHTIGE Wahl des Abendessens! Naturheilkundler mit einfachen Lösungen.

ANZEIGE: Dieser Mann scheut keinen Aufwand, damit Sie ab heute ein Leben frei von der Angst vor Krebs beginnen können. In einer hochbrisanten Dokumentation enthüllt er die Wahrheit wie es Ihnen gelingt, so zu leben, dass Krebs gar nicht erst entsteht.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Gold Sparplan)}

Kommentare der Entscheider

Herna Verhagen, CEO von PostNL, sagt: "Diese Transaktion ermöglicht es Nexive, das Geschäft weiterzuentwickeln und seine Position auf dem italienischen Post- und Paketmarkt auszubauen. Für PostNL unterstreicht der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Nexive unsere Strategie, uns auf unsere Kernmärkte in der Benelux-Region zu konzentrieren und unsere Transformation zu einem E-Commerce-Logistik- und Postdienstleister voranzutreiben."

Luciano Traja, CEO von Nexive, kommentiert: "Dieser Schritt gibt uns die Möglichkeit, das Nexive-Geschäft in die nächste Etappe der Realisierung unserer Strategie zu führen. Wir sind gut positioniert, um von den Innovationen und den Lösungen zu profitieren, die wir in den vergangenen Jahren für unsere Kunden eingeführt haben. Unsere Strategie zielt darauf ab, unseren Marktanteil zu steigern und die Vorteile des anhaltenden Wachstums des italienischen E-Commerce-Marktes voll auszuschöpfen."

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, Nexive in unserem Portfolio weiterzuentwickeln und werden die zukünftige Positionierung und den Wachstumspfad des Unternehmens unterstützen. Unser Ziel ist es, das landesweite Netzwerk weiter auszubauen, das Last-Mile-Geschäft weiterzuentwickeln sowie die operative und administrative Effizienz zu verbessern."

Zur Erinnerung: Mutares ...

..erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Interview mit den Verantwortlichen von Mutares incl. Sonderfall Balcke-Dürr, einige Wochen her, aber immer noch aktuell.

NAV 12,87 EUR ohne die "Italiener", gab allein dieses Jahr zwei Zukäufe

Auf Basis der Entwicklungen in den Segmenten sowie der relevanten Märkte im dritten Quartal 2019 wurden die Net Asset Values (NAV) für die Segmente zum Stichtag 30. September 2019 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel) mit einem firmenspezifischen WACC von 6 % bis 11 % (Durchschnitt: 9 %) und einer einheitlich konservativen Wachstumsrate von 0,5 %. Für die Berechnung des NAVs wird allein der Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Segmente betrachtet, d. h. die Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der Mutares sind in der folgenden Berechnung nicht enthalten:







Segment NAV zum 30.09.2019

(in EUR Mio.) NAV zum 30.06.2019

(in EUR Mio.) Automotive & Mobility 39,1 44,8 Engineering & Technology 135,0 125,0 Goods & Services 16,5 16,5 Nettofinanzmittel 5,5 9,4 Gesamt



NAV pro Aktie (in EUR) 196,1



12,87 195,7



12,85

Dabei gilt für die einzelnen Segmente

- Automotive Segment: Die Bewertung der STS Group AG erfolgte zum Stichtag 30. September 2019 auf Basis des Börsenkurses (XETRA) und des von der Mutares AG gehaltenen Anteils am Gesamtkapital (65 %)

- Plattforminvestitionen, die zum Bilanzstichtag weniger als sechs Monate im Portfolio sind, werden mit den Anschaffungskosten im NAV berücksichtigt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Balcke-Dürr-Gruppe im Überblick

Mit mehr als 130 Jahren Firmenhistorie bietet die Balcke-Dürr Group Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen für Versorgungsunternehmen und die chemische Industrie, die von Standardmodulen bis hin zu kompletten thermischen Systemen reichen. Das Produktportfolio umfasst Wärmetauscher, Filtersysteme für die Rauchgasreinigung sowie Wartungsleistungen. An ihren Produktionsstandorten in Deutschland, Italien und China sowie den sieben Service-, Engineering- und Vertriebszentren in Deutschland, Italien, Polen, Indien und Frankreich beschäftigte die Gruppe 2019 rund 600 Mitarbeiter und erzielte einen Konzernumsatz von ca. EUR 160 Mio.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

Aktuell (24.02.2020 / 08:18 Uhr) notieren die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA im Frankfurter-Handel bei 12,04 EUR, Plus +1,18% (+0,14 EUR).



Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}