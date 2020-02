Scale | Mutares macht Automotive-Deal rund und wird jetzt...

04.02.2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des italienischen Geschäfts der Tekfor-Gruppe, einem Hersteller von hochwertigen Komponenten für Tier-1- und Tier-2-Zulieferer in der Automobilindustrie, erfolgreich abgeschlossen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition firmiert das italienische Unternehmen unter dem neuen Namen PRIMOTECS.

PRIMOTECS beschäftigt ca. 670 Mitarbeiter und stellt an zwei Produktionsstandorten in Norditalien Komponenten für den Einsatz in Elektro-, Hybrid- und konventionellen Antrieben her. Das Unternehmen hat sich als namhafter, profitabler Anbieter im Automobilsektor sowie auch in der Lkw-Industrie und verwandten Branchen etabliert. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Systemlieferant einen Umsatz von ca. EUR 120 Mio. bei einem ausgeglichenen operativen Ergebnis. Mit dem neuen Namen PRIMOTECS, der für Mobilität, Getriebe, Motorkomponenten und Lösungen steht, will sich das Unternehmen künftig auf die Weiterentwicklung des aktuellen Geschäfts, das Nutzen des erarbeiteten Know-hows und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Kunden konzentrieren.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

"Wir freuen uns über den Abschluss der Übernahme von PRIMOTECS und heißen die neuen Kollegen in der Mutares-Familie willkommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer operativen Erfahrung und Expertise im Automobilbereich PRIMOTECS gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln und den Kunden noch mehr Wert bieten werden, indem wir das Angebot in Richtung eines Lösungsanbieters erweitern", sagt Johannes Laumann, CIO von Mutares.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Gold Sparplan)}

Zur Erinnerung: Mutares ...

..erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Interview mit den Verantwortlichen von Mutares incl. Sonderfall Balcke-Dürr, einige Wochen her, aber immer noch aktuell.

NAV 12,87 EUR ohne die "Italiener"

Auf Basis der Entwicklungen in den Segmenten sowie der relevanten Märkte im dritten Quartal 2019 wurden die Net Asset Values (NAV) für die Segmente zum Stichtag 30. September 2019 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel) mit einem firmenspezifischen WACC von 6 % bis 11 % (Durchschnitt: 9 %) und einer einheitlich konservativen Wachstumsrate von 0,5 %. Für die Berechnung des NAVs wird allein der Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Segmente betrachtet, d. h. die Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der Mutares sind in der folgenden Berechnung nicht enthalten:







Segment NAV zum 30.09.2019

(in EUR Mio.) NAV zum 30.06.2019

(in EUR Mio.) Automotive & Mobility 39,1 44,8 Engineering & Technology 135,0 125,0 Goods & Services 16,5 16,5 Nettofinanzmittel 5,5 9,4 Gesamt



NAV pro Aktie (in EUR) 196,1



12,87 195,7



12,85

Dabei gilt für die einzelnen Segmente

- Automotive Segment: Die Bewertung der STS Group AG erfolgte zum Stichtag 30. September 2019 auf Basis des Börsenkurses (XETRA) und des von der Mutares AG gehaltenen Anteils am Gesamtkapital (65 %)

- Plattforminvestitionen, die zum Bilanzstichtag weniger als sechs Monate im Portfolio sind, werden mit den Anschaffungskosten im NAV berücksichtigt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Anfang des Jahres holte man sich noch 50 Mio. EUR für weiteres Wachstum

durch eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Rechtt. Die Anleihe wird mit dem EURIBOR (drei Monate) mit einem EURIBOR-Floor von 0 % zuzüglich einer Marge von 600 Basispunkten verzinst und kann bis auf 80 Mio. EUR erhöht werden.Seinerzeit kommentiert von Robin Laik, CEO und mit 29 % größter Aktionär von Mutares: "Mit unserer Strategie, unsere Portfoliounternehmen aktiv durch zusätzliche Akquisitionen und durch praktische, tägliche operative Unterstützung zu entwickeln, haben wir unser Portfolio nun auf fast zwei Milliarden Euro Jahresumsatz gesteigert. Wir streben weiterhin an, unseren wertorientierten Wachstumspfad mit Buy-and-Build-Strategien fortzusetzen. Wenn man sich unsere jüngsten Erfolgsgeschichten ansieht, haben wir diese Strategien mit der STS Group, der Balcke-Duerr Group und in letzter Zeit mit der Donges Group verfolgt. Dies spiegelt sich für uns in der erfolgreichen Platzierung der heutigen Anleiheemission wider, die zeigt, dass die gute Entwicklung von Mutares auch von Investoren und Interessengruppen erkannt wird." Lassen wir uns mal überraschen, was man mit dem Geld "so macht".{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

Aktuell (04.02.2020 / 11:35 Uhr) notieren die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA im Xetra-Handel bei 13,00 EUR, Minus -1,22 % (-0,16 EUR).



Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}