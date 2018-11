Scale | Mutares mit erfolgreicher Übernahme

01.11.2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Knorr-Bremse RailServices UK (KBRS) und Kiepe Electric Ltd. (Kiepe) von Knorr-Bremse erfolgreich abgeschlossen. Fortan werden beide Unternehmen im Portfolio von Mutares im Segment "Engineering & Technology" kombiniert als neue Plattforminvestition geführt.

Die angebotene Produktpalette umfasst strukturierte und innovative Services wie Überholungs- und schlüsselfertige Reparaturdienstleistungen, Modernisierungsprogramme, Design sowie Projektmanagement für die Eigentümer und Betreiber von Schienenfahrzeugen in Großbritannien. KBRS und Kiepe beschäftigen in Wolverton, Springburn und Birmingham rund 700 Mitarbeiter und erzielen einen Gesamtumsatz von rund GBP 75 Mio. (EUR 85 Mio.). Die operativen Experten von Mutares starten mit den lokalen Teams nun die Ausarbeitung eines umfassenden Veränderungsprogramms.

"Die Übernahme von zwei Unternehmen von Knorr-Bremse ist unsere erste Transaktion in Großbritannien und setzt hervorragend die Markterschließung durch unser kürzlich eröffnetes UK Büro in London fort. Darüber hinaus stellt die Akquisition einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Mutares dar. KBRS und Kiepe sind exzellent im britischen Markt etabliert. Beide bilden gemeinsam eine ideale Plattforminvestition, bei der unser operatives Beratungsteam das lokale Management bei der Realisierung von Wertpotenzial unterstützen wird", sagt Robin Laik, CEO der Mutares AG.



