Scale | Mutares bringt Balcke Dürr auf 150 Mio. EUR Jahresumsatz

24.12.2019 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), ein auf Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisierter Investor, ersorgt den Markt kurz vor Weihnachten mit eienr weiteren News - Beleg für die Fortschritte, die mit der Balcke-Dürr-Gruppe bereits gemacht wurden und wohin der Kurs geht: Exit kommt näher...

La Meusinne ist jetzt Teil von Balcke..

Die Balcke Dürr Gruppe,die auf Energieeffizienzlösungen für Anwendungen in Kraftwerks- und Industrieanlagen spezialisiert ist, hat die Integration des französischen Edelstahlrohranbieters La Meusienne erfolgreich abgeschlossen. Ziel der Integration der bisherigen Standalone-Plattform ist die Realisierung von Kosten-, Umsatz- und Qualitätssynergien für beide Unternehmen, insbesondere durch die Nutzung des vorhandenen Produkt-Know-hows.

La Meusienne ist einer der großen französischen Anbieter von hochwertigen Edelstahlrohren mit kleinem Durchmesser für Kunden in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie für Großkunden in der Wärmetauscherindustrie. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und einem starken Kundenstamm genießt das Unternehmen mit Sitz in Ancerville einen hervorragenden Ruf für Rohre zur Flüssigkeitsleitung, für Wärmetauscher, chemische Geräte sowie Lebensmittel und Getränke.

Interview mit den Verantwortlichen von Mutares incl. Sonderfall Balcke-Dürr, einige Wochen her, aber immer noch aktuell.

La Meusienne und Balcke Dürr führten 2019 erste gemeinsame Projekte durch, um Bereiche für eine Zusammenarbeit zu erkunden. Auf dieser Basis erfolgt nun die vollständige Integration in die Balcke Dürr Gruppe. Die Produkte und Dienstleistungen von La Meusienne finden ihre Hauptanwendung bei Balcke Dürr im Bereich der Wärmetauscher. Dank dieser vertikalen Integration kann Balcke Dürr einen wesentlich größeren Teil der Wertschöpfungskette des eigenen Angebots an ihre Kunden kontrollieren. Nach der Integration wird die Balcke Dürr Gruppe nun fünf Produktionsstätten betreiben, rund 620 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von ca. EUR 160 Mio. erwirtschaften.

NAV 12,87 EUR

Auf Basis der Entwicklungen in den Segmenten sowie der relevanten Märkte im dritten Quartal 2019 wurden die Net Asset Values (NAV) für die Segmente zum Stichtag 30. September 2019 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel) mit einem firmenspezifischen WACC von 6 % bis 11 % (Durchschnitt: 9 %) und einer einheitlich konservativen Wachstumsrate von 0,5 %. Für die Berechnung des NAVs wird allein der Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Segmente betrachtet, d. h. die Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der Mutares sind in der folgenden Berechnung nicht enthalten:







Segment NAV zum 30.09.2019

(in EUR Mio.) NAV zum 30.06.2019

(in EUR Mio.) Automotive & Mobility 39,1 44,8 Engineering & Technology 135,0 125,0 Goods & Services 16,5 16,5 Nettofinanzmittel 5,5 9,4 Gesamt



NAV pro Aktie (in EUR) 196,1



12,87 195,7



12,85

Dabei gilt für dei einzelnen Segmente

- Automotive Segment: Die Bewertung der STS Group AG erfolgte zum Stichtag 30. September 2019 auf Basis des Börsenkurses (XETRA) und des von der Mutares AG gehaltenen Anteils am Gesamtkapital (65 %)

- Plattforminvestitionen, die zum Bilanzstichtag weniger als sechs Monate im Portfolio sind, werden mit den Anschaffungskosten im NAV berücksichtigt

mutares??

Die Mutares SE & Co. KGaA, München, erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-Ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Aktuell (24.12.2019 / 12:05 Uhr) notieren die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA im Xetra-Handel zum Schluss Gestern 17:35 Uhr mit einem Plus bei 12,16 EUR, langsam in Nähe des - konservativ ermittelten - NAV.



