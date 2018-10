Scale | Mutares, Vive la France!

Der neu gegründete Unternehmensbereich STF Balcke Dürr besteht aus gegenwärtig 39 Mitarbeitern und erwartet für 2019 einen profitablen Umsatz von EUR 16 Mio. Die wertschaffenden Synergieeffekte in den Bereichen Engineering, Produktion und Marketing zeigen sich bereits im Tagesgeschäft der Gruppe. Das zusätzliche Know-how in den Produktbereichen der Wärmetauscher, Kondensatoren und Vorwärmer verspricht zusätzliche Absatzmöglichkeiten in allen Marktsegmenten.

Durch das resultierende, erweiterte Produktportfolio und den verbesserten Marktzugang erwartet das Unternehmen für die Zukunft höhere potenzielle Wachstumsraten in Umsatz und Ertrag. Im Rahmen der Transaktion wird Balcke Dürr zudem verschiedene Rahmenverträge im Nuklearbereich erwerben sowie die Marktdurchdringung im Mittelmeerraum vertiefen.

Nach Abschluss dieser Akquisition prüft die Balcke Dürr Gruppe Optionen für eine überarbeitete Struktur ihres italienischen Footprints. Ziel ist es, die Effizienz hinsichtlich Gemeinkosten und Produktionsabläufen zu steigern, um das Margenwachstum in beiden italienischen Gesellschaften weiter zu beschleunigen.

"Wir sind sehr froh, dass wir diese Transaktion nach einem deutlich komplizierteren Prozess als ursprünglich avisiert nun endlich abschließen konnten. Andererseits haben die Komplikationen nach dem Signing uns die Möglichkeit eröffnet, den Transaktionsumfang deutlich zu optimieren und eine profitablere Ausgangslage zu erreichen als ursprünglich erwartet", sagt Arne Amann, Geschäftsführer der Balcke Dürr.

Die Transaktion ist die erste für Mutares Italien und die dritte Add-on-Transaktion für Balcke Dürr seit der Übernahme der Gesellschaft durch die Mutares-Gruppe im November 2016.

Wer ist eigentlich die Mutares AG?

Die Mutares AG erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. In 2017 zeigte die Mutares AG überzeugende Wachstumszahlen. Im Mai diesem Jahres gelang ihr die (Teil-)Platzierung der STS Group AG, was zeigt, dass auch Teilexits zu einer erfolgreichen Portfoliostrategie gehören.

Aktuell (16.10.2018 / 09:46 Uhr) notieren die Aktien der Mutares AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,26 EUR (+2,73 %) bei 9,80 EUR.