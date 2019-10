Scale | Mutares: Startschuß für QLogistics

"ÖBB wird Sorgenkind Logistik nicht ohne Mitgift los." so titelte "DER STANDARD" am 10.07.2019 über QLogistics. Jetzt hat Mutares das "Sorgenkind" - Angabne zu den Kaumodalitäten gab es bisher nicht.Normalerweise würde es bei einem "typischen Mutares Deal" - wie CEO Laik beim Capital Markets Day sagte - wohl so aussehenr: KEIN KAUFPREIS plus MITGIFT

"Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns, mit der erhaltenen Zustimmung auf Verkäuferseite ein sehr gut in seinem Markt positioniertes und werthaltiges österreichisches Unternehmen erwerben zu können. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem operativen Beratungsteam Q Logistics optimal darin unterstützen können, das signifikante Wertpotenzial, über welches das Unternehmen verfügt, nachhaltig zu heben. Wir freuen uns, eine solch attraktive Plattforminvestition in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen", sagt Robin Laik, CEO von Mutares.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Jetzt startet die Arbeit - zeitnah

.Am 18.10.2019 hieß es, dass die Mutares AG "(..)hat heute über eine Tochtergesellschaft ein notariell beurkundetes, verbindliches Gebot zum Erwerb des Geschäfts der Q Logistics GmbH, einer Logistik-Tochter der Österreichische Bundesbahnen - Holding Aktiengesellschaft (ÖBB), einschließlich der Q Logistics Tochtergesellschaft in Tschechien, abgegeben." Und jetzt ist es so weit: Die jetzt zeitnah dem Portfoliosegment "Goods & Services" zuzurechnende Q Logistics ist ein Anbieter von grenzüberschreitender Transportlogistik und Warehousing-Dienstleistungen mit einem flächendeckenden Netzwerk in Österreich. Das Unternehmen ist aktiv im Stückgutbereich sowie Charter und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Food-, Pharma- und Fast-Moving-Consumer-Goods-Industrie. Q Logistics hat im Geschäftsjahr 2018 einen konsolidierten Gesamtumsatz (inkl. der Tochtergesellschaft in Tschechien) in Höhe von rund EUR 250 Mio. erzielt und insgesamt ca. 920 Mitarbeiter beschäftigt.



Balcke Dürr, Donges Group als Blaupause

Bei der Donges Group gelang es den Teams von Mutares, das Unternehmen innerhalb von 24 Monaten von nicht-profitablen EUR 40 Mio. Umsatz zu einer Gruppe mit über EUR 350 Mio. annualisiertem Umsatz und deutlich positiver EBITDA-Marge zu entwickeln1. So konnte Mutares die Donges Group zu einem führenden europäischen und wettbewerbsfähigen Anbieter für Brücken- und Stahlbau sowie Dach- und Fassadensysteme aufbauen.

Vergleichbaren Erfolg verzeichnete die Balcke-Dürr Group, einer der führenden Hersteller von Komponenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Emissionsreduktion für die Industrie. Mutares entwickelte die Unternehmensgruppe mit zwei Zukäufen und der Erweiterung des Serviceportfolios kontinuierlich weiter. Insbesondere die operative Entwicklung im internationalen Servicegeschäft für die Modernisierung von Kohlekraftwerken bietet hervorragendes Potenzial für einen zukünftigen Exit.

"Wir sehen, dass unsere Buy-&-Build-Strategie funktioniert und zu erfreulichen Wertzuwächsen bei unseren größten Beteiligungen geführt hat. Diese Erfolge wollen wir in vergleichbarer Weise auch bei unseren jüngsten Plattforminvestitionen Plati, der keeeper-Gruppe und KICO erreichen", führte Mutares-CEO Robin Laik aus.

NAV 12,85 EUR (30.06.2019)

Auf Basis der Entwicklungen sowie der Marktkonditionen im ersten Halbjahr wurden die Net Asset Values (NAV) für die Portfoliosegmente zum Stichtag 30. Juni 2019 aktualisiert. Die Berechnung des NAV erfolgt als Summe der Bewertungen der Segmente (Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts der Schulden zuzüglich Nettofinanzmittel in der Mutares Holding ohne Zwischenholdings). Für die Berechnung des NAVs wird damit nach wie vor allein der Sum-of-the-Parts-Wert der einzelnen Gesellschaften betrachtet, d. h. die Transaktionstätigkeit, Turnaround-Expertise sowie die Markenstärke der Mutares sind nicht enthalten: 12,85 Euro. Was ist da mit dem Aktienkurs los? Der Bewertungsabschlag ist schon relativ hoch. Insbesondere sind die Entwicklungen seit dem Stichtag ja nicht so schlecht oder?

Aktuell (28.10.2019 / 07:24 Uhr) notieren die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA im Frankfurter-Handel zum Handelsschluß Freitag bei 10.52 EUR. Noch ein weiter Weg zum NAV, der noch nicht die neueren Entwicklungen - positiven - berücksichtigt.



Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

