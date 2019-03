Scale | Mutares-Beteiligung knackt Umsatzmarke von EUR 230 Mio.

07.03.2019 - Die Donges Gruppe, eine auf Stahlbau und hochwertige Dach- und Fassadenlösungen spezialisierte Plattformbeteiligung der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650), expandiert im Bereich Flachdach-Dachsysteme. Die Mutares-Beteiligung hat einen Kaufvertrag über den Erwerb der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, mit Sitz in Mannheim, unterzeichnet. Die Übernahme markiert den dritten strategischen Zukauf für die in Darmstadt ansässige Donges Gruppe. Das Closing der Transaktion wird bis Ende März erwartet. Für Mutares ist dies bereits die zweite Akquisition im laufenden Geschäftsjahr.

Die FDT ist ein traditionsreiches Unternehmen mit fast 150-jähriger Geschichte und Standorten in Mannheim und Hemsbach. Mit den am Markt bekannten Produkten "Rhepanol" und "Rhenofol" ist die Gesellschaft ein etablierter Anbieter im deutschen Markt für Flachdach- Dachsysteme und ergänzt hervorragend das Produktportfolio der Donges Gruppe. Die Gesellschaft wird im Rahmen einer Nachfolgeregelung veräußert. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Joachim Gussner steht dem Unternehmen künftig beratend zur Seite. FDT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund EUR 54 Mio. erzielt und beschäftigt über 200 Mitarbeiter.

"Mit der FDT haben wir im Rahmen der Buy-und-Build-Strategie bereits die dritte Add-on-Akquisition für unsere Plattforminvestition Donges Gruppe getätigt. Wir freuen uns, damit ein Traditionsunternehmen im Bereich Flachdach-Dachsysteme hinzugewinnen zu können, dessen Produkte das Angebot der Donges Gruppe ideal erweitert. Zusätzlich erwarten wir wechselseitige Synergien in Vertrieb und Abwicklung. Dieser strategische Zukauf unterstützt optimal den eingeschlagenen Weg der Donges Gruppe, sich als ein führender europäischer Marktteilnehmer im Bereich Stahlbau, Dach- und Fassadensysteme zu etablieren", sagt Robin Laik, CEO der Mutares AG.

Die Donges Gruppe gehört seit November 2017 zum Mutares Konzern und stellt eine strategische Plattforminvestition im Portfoliosegment Engineering & Technology dar. Seit dem zügigen und erfolgreichen Abschluss des Turnaround-Programms konzentriert sich die Gesellschaft auf die weitere Steigerung der Profitabilität und die strukturelle Neuordnung wesentlicher Geschäftsbereiche. Der auf Kalzip und Normek folgende Zukauf der FDT ist bereits die dritte Add-on-Akquisition der Donges Gruppe. Die Transaktion erfolgte im Zuge der nachhaltigen Repositionierung der Portfoliogesellschaft hin zu einem spezialisierten Anbieter für Stahlbrückenbau, Stahlhochbau sowie Dach- und Fassadenlösungen im europäischen Markt. Die Donges Gruppe erwartet nach erfolgreichem Abschluss der Akquisition einen Jahresumsatz von rund EUR 230 Mio. und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in 12 Ländern.



