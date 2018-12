Scale | Mutares Beteiligung erhält Fördermittel

07.12.2018 -Die Balcke-Dürr Gruppe, eine Beteiligung der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650) ist eines von drei teilnehmenden Unternehmen am Forschungsprojekt DIAMANT ("Digitalisiertes Ideen- und Arbeitsmanagement in Produktion, Logistik und Handel"). Das Projekt hat das Ziel, Mitarbeiter bei der Einführung neuer Technologien in der Wertschöpfungskette einzubinden.

In dem von den Universitäten Trier, Bremen und Duisburg-Essen unterstützten Projekt werden in Kooperation mit Experten aus Psychologie, Informatik und Logistik verschiedene Strategien entwickelt um Digitalisierung und künstlicher Intelligenz erfolgreich zu begegnen. Zusammen mit Mitarbeitern, Betriebsräten und Führungskräften begleitet das Projekt den Umgang mit den veränderten Anforderungen an die Beschäftigten um zielgerichtet neue Kompetenzprofile zu erarbeiten. Gefordert werden im Besonderen Abstraktions- und Problemlösungsfähigkeiten zur Bewältigung von Komplexität sowie der Umgang mit automatisierten Anwendungen und künstlicher Intelligenz.

"Digitalisierung und künstliche Intelligenz bedeuten nicht nur neue intelligente Lösungen für bisher ungelöste Ineffizienzen in verschiedensten Prozessabläufen, sondern auch die Notwendigkeit einer Strategie für den Umgang mit eben diesen Lösungen. Gerade in Unternehmen mit einer langen Industriehistorie wie dem unseren, muss darauf geachtet werden, dass alle Mitarbeiter diesen veränderten Anforderungen gewachsen sind. Wir erhoffen uns von der Teilnahme am Projekt DIAMANT, dass unsere Mitarbeiter künftig noch effizienter die Chancen der digitalen Transformation nutzen", so ein Sprecher der Balcke-Dürr Gruppe.



Weitere Teilnehmer des Projekts sind die Einzelhandelskette REWE und das Familienunternehmen BOGE. Das Projekt wird von Juniorprofessorin Dr. Caroline Ruiner von der Universität Trier geleitet und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit rund EUR 1,5 Mio. gefördert.

Wer ist Mutares?

Die Mutares AG, München, erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Und das mit einem NAV weit über Börsenkurs, interessant.

Gestern schloss die Aktie der mutares AG bei einem Kurs von 9,40 EUR.



Chart: Mutares AG | Powered by GOYAX.de

