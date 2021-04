Scale | Mutares Aktie: Weiterer Zukauf – 2021 könnte richtig gut – „…erst der Anfang!“

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

12.04.2021.2021 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) gibt Gas in 2021. Und so wird der grösste Exit der Firmengeschichte erst in der Bilanz 2021 seinen Niederschlag finden, aber die Münchener legen auch die Saat für zukünftige Verkäufe. Heute meldet man einen Add-on Kauf für die britische Beteiligung Gemini Rail Group. Für eine Beteiligung, die bereits zur „ERNTE Gruppe“ in der Bilanz 2020 gezählt wird. Und Ernte heisst bei Mutares: Veräusserung möglich und bei attraktivem Angebot…

Alan Dick Communications Limited wird von der Panasonic Europe BV übernommen!

Und die Japaner scheinen Klar-Schiff bei ihren beteiligungen zu machen: Nach dem Verkauf des Geschäfts „Panasonic Consumer Batteries in Europa“ an Aurelius im März kommt jetzt Mutares zum Zuge: Alan Dick Communications ist ein Anbieter von kritischen Kommunikations- und Sicherheitssystemen für den britischen Infrastruktursektor, der sich insbesondere auf den Schienenverkehr spezialisiert hat.

KW14 – H2 Werte legten letzte Woche Basis für Aufschwung? News von Plug, Nel, Bloom Energy, Ballard, NIKOLA u.a. bieten Chance.

flatexDEGIRO weiter auf Rekordjagd. Der Platow Brief bleibt optimistisch und sieht einen Kauf.

KW-14: Wochenrückblick – Rekorde, News von Evotec, Nordex, BioNTech, Plug Power, Nel, Süss ua. Weiter so, oder?

„…ist das erst der Anfang!“,

so meinte Johannes Laumann, CIO der Mutares in unserem Interview vor kurzem nach dem Rekordverkauf STS. Und so passt in diese Strategie die ADComms, die mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 15 Mio. erzielt. Das Unternehmen entwickelt, installiert und wartet Kommunikationssysteme, wie Fahrgastinformationssysteme auf Bahnhöfen, Telekommunikationsmasten, Systeme für das Hosting von Onboard-Daten und bietet diverse weitere Dienstleistungen an. Bei der Erbringung dieser Dienstleistungen ist ADComms in hohem Maße komplementär zur Gemini Rail Group, die seit 2018 Teil des Mutares Portfolios ist.

„ADComms passt hervorragend zu unserem Portfoliounternehmen Gemini und stärkt unser Engagement im britischen Bahnsektor. Wir sehen erhebliche kommerzielle Synergien zwischen den beiden Portfoliounternehmen, zumal ADComms dank seines erfahrenen Managementteams nachweislich in der Lage ist, große Projekte zu gewinnen. Ich bin zuversichtlich, dass die kombinierten Fähigkeiten von Gemini und ADComms zu signifikantem Wachstum für beide Unternehmen und einer Steigerung des Shareholder Value für unsere Gruppe führen werden“, kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares.

2020 war schon sehr gut!

Mit insgesamt elf Akquisitionen, darunter acht Plattform- und drei Add-on-Akquisitionen legte man nicht nur die Basis für die Erfolge der nächsten Jahre. Denn bereits in 2020 – begünstigt durch ein sehr starkes Q4 mit einem Umsatzwachstum von 81 % auf 522,0 Mio EUR (Q4 2019: EUR 287,8 Mio) – stieg der Umsatz des Konzerns um 57,0 % auf 1.595,3 Mio EUR (2019: 1.015,9 Mio.).

Wichtig für den Gewinn der Holding sind neben den einmaligen Veräusserungserlösen die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft, die im vierten Quartal auf 8,9 Mio EUR stiegen – plus 47 %. Und so stiegen die Management Fees (bestehend aus Beratungsumsatz und Dividenden) der Holding überproportional um 62 % auf 66,5 Mio EUR. Danach berechnet die Mutares den dividendenrelevanten Jahresüberschuss von 33,4 Mio EUR (2019: EUR 22,5 Mio.) Die Zielgröße der Gesamtumsatzrendite von 2 %, die auf dem Kapitalmarkttag im Oktober 2020 für das Geschäftsjahr 2023 avisiert wurde, konnte damit bereits leicht übertroffen werden. So brauchen sich die Münchener vor den ebenfalls guten Zahlen der im „gleichen Teich fischenden“ Aurelius nicht zu verstecken, die am 12.03.2021 ihre Zahlen präsentierten.

KW14 – H2 Werte legten letzte Woche Basis für Aufschwung? News von Plug, Nel, Bloom Energy, Ballard, NIKOLA u.a. bieten Chance.

flatexDEGIRO weiter auf Rekordjagd. Der Platow Brief bleibt optimistisch und sieht einen Kauf.

KW-14: Wochenrückblick – Rekorde, News von Evotec, Nordex, BioNTech, Plug Power, Nel, Süss ua. Weiter so, oder?

Nel holt sich starken Partner, um weltweit in der ersten Reihe mitzuspielen beim „grünen Wasserstoff“.

Evotec läuft. Wirkstoff aus Exscentia Kooperation geht in die klinischen Studien – plus neuer Short auf der Bühne. Geht es wieder los?

NIKOLA verliert wichtigen Manager. Sichert sich aber auf der anderen Seite Verkaufs- und Servicenetzwerk für Tre Bev Launch.

Bei Plug Power gehen die Sammelkläger in die Offensive. Positiv die potentielle 520 Mio USD Bürgschaft zum Ausbau der grünen H2-Infrastruktur.

Nordex baut mit 72 MW Auftrag Repowering in Deutschland – Bürgerpark

Ehrgeizige Ziele eigentlich für 2023 gesetzt erscheinen mehr als erreichbar

„Wir hatten mit 2020 ein herausforderndes, aber absolut erfolgreiches Jahr. Neben dem sehr starken Wachstum beim Konzernumsatz und beim Ergebnis der Holding konnten wir unsere in 2020 begebene Anleihe auf mittlerweile EUR 80,0 Mio. aufstocken, um unsere Ziele von EUR 3,0 Mrd. Konzernumsatz und mindestens EUR 60,0 Mio. Holdingergebnis spätestens im Geschäftsjahr 2023 noch aggressiver in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig konnten wir unser Portfolio weiter regional und in den Segmenten diversifizieren, um somit unser Ergebnis in jeder Situation erreichen zu können“, so Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA.

Vor wenigen Tagen konnten wir Johannes Laumann Fragen zum Rekordexit bei STS stellen – „Für mich ist das nur der Anfang“ – EXCLUSIV-Interview zum STS-Exit mit dem CIO Johannes Laumann.

Und Mutares drehte in 2020 kräftig am Transaktionsrad – und setzt das 2021 beschleunigt fort

Mit acht abgeschlossenen Plattform-Akquisitionen (PrimoTECS, SFC Solutions, Nexive, SABO, Lacroix + Kress, Terranor, iinovis sowie Royal De Boer und Japy Tech) hat Mutares im abgelaufenen Geschäftsjahr die Expansion der Gruppevorangetrieben. Darüber hinaus konnte Mutares weitere Akquisitionen vermelden, deren Vollzug zum Bilanzstichtag noch aussteht: So wurden Vereinbarungen zum Erwerb von Lapeyre, Primetals Technologies France, Ericsson Italia Services, La Rochette sowie einer Mehrheitsbeteiligung von 80 % der Carglass Maison Gruppe unterzeichnet.

Neben den acht abgeschlossenen Plattform-Akquisitionen konnten die Beteiligungen Balcke-Dürr Group, keeeper Group und Donges Group durch weitere Zukäufe als Add-ons gestärkt werden.

4 Exits

Darüber hinaus ist es Mutares gelungen, trotz der Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 vier Exit-Transaktionen erfolgreich abzuschließen. Und dabei die Ziele eines sieben- bis zehnfachen Return on Invested Capital (ROIC) zu übertreffen. Dazu zählen der Verkauf der polnischen Gesellschaft der Balcke-Dürr Group an die Wallstein Gruppe. Und die Aktivitäten von BEXity in Tschechien im Rahmen eines Management-Buy-outs. Weiterhin die Veräußerung der KLANN Packaging an die Beteiligungsholding Accursia Capital . Und der Verkauf der STS Acoustics Sparte an denselben Käufer, der jetzt auch den Rest der STS übernehmen will..

Auch das Jahr 2021 zeigt keine Verlangsamung oder Ermüdungserscheinungen: Neben den beiden im Januar vollzogenen Transaktionen von Balcke-Dürr Rothemühle Deutschland an die Howden Group und dem Verkauf von Nexive an Poste Italiane wurde im März der Verkauf der Anteile an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group bekannt gegeben. Und damit der grösste Exit der Firmengeschichte volzogen.

Online-Aktien, Teil 2: „Hype oder Trend?“ Shop Apotheke in 2020 Rekorde und 2021 wird das e-Rezept noch mehr…

Online-Aktien, Teil 3: „Hype oder Trend?“ – home24 stark auf zwei Kontinenten – Knoten geplatzt und viel Zukunft…

Den Blick sollte man auf die Beteiligungen richten, die im „Ernte“-Stadium sein sollen

In seiner Bilanz differenziert die Mutares ihre Beteiligungen in verschiedene Kategorien – je nach Fortschritt des Restrukturierungsprozesses. Und für die nächsten Monate interessant sind die im Prozess am weitesten fortgeschrittenen Beteiligungen. Hierbei handelt es sich um potentielle EXIT-Kandidaten zum 31.12.2020. Und interessant ist das diese „Ernte“-Gruppe für insgesamt gut 40% der Umsätze steht: 731 Mio EUR vom Gesamtumsatz in Höhe von 1.595 Mio EUR in 2020. Es handelt sich um folgende Beteiligungen Donges Group, STS Group (mittlerweile veräussert), Gemini Rail Group, Elastomer Solutions Group und Eupec.

Aktuell (12.04.2021 / 08:00Uhr) notieren die Aktien der Mutares AG im Frankfurter-Handel noch unverändert bei 22,85 EUR.



Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de