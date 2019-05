Scale | Mutares AG: Rasantes Wachstum geht weiter

einem der größten Anbieter von Kunststoffhaushaltsprodukten in Europa von der Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG unterzeichnet. Mit dem Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juni 2019 gerechnet.

Die Vereinbarung zwischen der Wrede Industrieholding und Mutares umfasst die komplette Übernahme des Geschäfts der keeeper GmbH mit ihren Tochterunternehmen in Polen und Belgien. Die keeeper-Gruppe wird als neue Plattforminvestition das Portfoliosegment Goods & Services verstärken. Der Umsatz der Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 betrug rund EUR 65 Mio., wovon sich der Großteil auf deutsche sowie polnische Kunden verteilt.

Die keeeper-Gruppe gehört zu den größten europäischen Anbietern von innovativen und hochwertigen Haushaltsprodukten aus Kunststoff. Mit über 500 Mitarbeitern an den zwei Produktionsstandorten in Deutschland und Polen sowie einem Vertriebsbüro in Belgien bedient die Gruppe renommierte Kunden in den Bereichen Baumärkte, Lebensmittelhandel, Großhandel und Möbel in rund 35 Ländern weltweit.

Für die Wrede Industrieholding, eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit über 135-jähriger Tradition, folgt der Verkauf auf die Entscheidung der Familie, sich von allen industriellen Beteiligungen zu trennen. Hintergrund ist eine fehlende Nachfolge in der Unternehmensführung aus dem Familienkreis.

"Nach fast dreißig Jahren Aufbau- und Entwicklungsarbeit wurden durch die Einführung der Marke ,keeeper' und die Produktinnovationen der ,kitchen kollektion' die Grundpfeiler für eine Neuausrichtung konsequent umgesetzt. Nun geben wir die keeeper-Gruppe in erfahrene und verantwortungsvolle Hände und sind uns sicher, mit Mutares den richtigen Partner für eine erfolgreiche Zukunft der Gruppe gefunden zu haben", erklärt Michael Sindram, Geschäftsführer der Wrede Industrieholding.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns, mit keeeper ein weiteres Unternehmen in unser Segment Goods & Services aufzunehmen. keeeper ist ein etablierter Anbieter von Kunststoffhaushaltsprodukten, der seine Produkte an Kunden weltweit vertreibt und exzellent positioniert ist. Unsere hauseigenen Experten verfügen über die notwendige operative Erfahrung, um keeeper in der Umsetzung ihres Wertpotenziales adäquat zu unterstützen und das Wachstum der Gruppe nachhaltig und profitabel zu gestalten."

Die Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG, Arnsberg, bündelt die industriellen Aktivitäten der Familie Wrede. Seit ihrer Gründung 1880 hat sich die Unternehmensgruppe stetig gewandelt und dabei erfolgreich an neue Gegebenheiten angepasst. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern an weltweit zehn Standorten erwirtschaftet die Gruppe nahezu EUR 500 Mio. Umsatz. Seit 2014 befindet sich die Gruppe zu 100% im Eigentum der Wrede Stiftung.

