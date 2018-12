Scale | Mensch und Maschine erhöht Beteiligung

mit Sitz in Oberschleißheim bei München und Nürnberg von 13,3% auf 51% und verstärkt damit sein BIM-Softwareangebot ganz wesentlich. Die SOFiSTiK-Einbringung in den MuM-Konzern erfolgt weitgehend per Aktientausch, wobei Gründer und Management mit 49% Anteil an Bord bleiben.



SOFiSTiK ist ein technologisch führender Anbieter von Statik- und Bewehrungs-Software für den Brücken-, Tunnel- und Hochbau mit beeindruckenden Referenzen in aller Welt: z.B. die BMW-Welt in München, die neue Brücke über den Bosporus und das Brasilia National Stadion, um nur drei von tausenden in über 30 Jahren mit Hilfe von SOFiSTiK-Software berechneten Bauprojekten zu nennen.



Das MuM-Segment Software mit Lösungen für CAM, Garten-/Landschafts- und Tiefbau sowie Elektrotechnik wird durch SOFiSTiK im Bereich BIM ideal ergänzt. Ebenso werden sämtliche Konzern-Ertragskennziffern ab 2019 positiv beeinflusst - trotz der durch die Einbringung um rund 3% höheren Aktienanzahl sowie nach PPA-Abschreibungen dürfte dies auch für den Gewinn pro Aktie gelten. Detailliertere Erwartungen zum SOFiSTiK-Einfluss auf die künftigen Konzernzahlen wird MuM voraussichtlich im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 11. März 2019 bekanntgeben.



MuM-CEO Adi Drotleff freut sich über das neue und doch lange bekannte Konzernmitglied: "Als strategischer Minderheitsaktionär der SOFiSTiK AG begleiten wir das Unternehmen seit unserem ersten Einstieg im Jahr 1999 und waren immer beeindruckt von der hohen technologischen Qualität des Software-Angebots bei Baustatik und Bewehrungsplanung. Ebenso hat uns gefallen, wie SOFiSTiK sehr frühzeitig die Chancen von BIM erkannt und genutzt hat, so dass es heute genau wie MuM bereits über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit dieser neuen Planungsmethode verfügt, die die Produktivität in der Baubranche auf ein nie dagewesenes Niveau hebt."



SOFiSTiK-Vorstandsvorsitzender Thomas Fink sieht im Eintritt in den MuM-Konzern mit weiterhin starkem Anteil der Gründer eine Kombination des Besten aus zwei Welten: "Die Zugehörigkeit zu MuM als einem führenden CAD/CAM-Anbieter wird uns den Marktzugang noch weiter erleichtern und Synergiepotentiale im BIM-Bereich ermöglichen. Und trotzdem bleibt SOFiSTiK im Kern ein Familienunternehmen, ebenso wie der MuM-Konzern ja nicht nur börsennotiert, sondern auch eigentümergeführt ist."



Die SOFiSTiK AG ist ein führender Softwarehersteller für Berechnung, Bemessung und Konstruktion bei Bauprojekten weltweit. Mit Finite-Elemente-Software sowie hierzu passender Konstruktionssoftware werden die Herausforderungen in den Bereichen Statik, Bewehrungs- und 3D-Planung sowie BIM abgedeckt. Die Firma hat über 70 Mitarbeitern an den Standorten Oberschleißheim bei München und Nürnberg sowie in einigen Auslandsniederlassungen.

SOFiSTiK wurde 1987 als Zusammenschluss mehrerer Ingenieurbüros um Prof. Dr. Casimir Katz (Statik, Finite Elemente) und Dipl.-Ing. Thomas Fink (Bewehrung, Konstruktion, BIM) gegründet. Die AG-Umwandlung erfolgte 1999 mit MuM als strategischem Finanzinvestor.

Prof. Dr. Katz hat kürzlich für seine Verdienste zur Implementierung der Finite-Elemente-Methode auf Arbeitsplatzrechnern die Konrad-Zuse-Medaille verliehen bekommen, mit der der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) herausragende Leistungen im Bereich der Bauinformatik würdigt.



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein führender Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM), Product Data Management (PDM) und Building Information Modeling/Management (BIM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Polen, Rumänien, Iberien, USA, Brasilien, Japan, China, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Angebotsspektrum umfasst Lösungen für viele Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Infrastruktur).

Die 1984 gegründete und seit 1997 börsennotierte Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. Im Jahr 2017 wurde mit 784 Mitarbeitern ein Konzernumsatz von rund 161 Mio Euro erzielt.

